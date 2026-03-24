Bà Maria Phan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển OpenLive/ Nhà sáng lập nền tảng số OBranding phát biểu tại sự kiện

Mở ra chặng đường phát triển cùng tầm nhìn dài hạn đến năm 2030

Hành trình của OBranding bắt đầu từ năm 2021 với ý tưởng được hình thành theo đường hướng chuyển đổi số của Chính phủ, OBranding từng bước hoàn thiện hệ sinh thái với Thẻ Sành là giải pháp cốt lõi. Đến năm 2024, nền tảng được cấp phép hoạt động thương mại điện tử, mở rộng cộng đồng và mạng lưới đối tác doanh nghiệp.

Năm 2025, OBranding tăng tốc với các hoạt động chuyển đổi số trên toàn quốc, đồng thời ra mắt tính năng giao thương trực tuyến (B2B) và công bố Đại sứ thương hiệu Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, giúp nâng cao năng lực kết nối và gia tăng sức lan tỏa của OBranding trong cộng đồng.

Sau sáu năm xây dựng và thử nghiệm, OBranding chính thức bước ra thị trường với một hệ thống hoàn chỉnh, định hướng mở rộng phạm vi kết nối đa điểm chạm giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, tạo hành trình mua sắm liền mạch không giới hạn từ không gian số đến đời sống thực.

Năm 2026, OBranding tập trung củng cố vị thế tại thị trường nội địa với mục tiêu cán mốc 10.000 doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái, từng bước chuẩn hóa mô hình để sẵn sàng mở rộng phạm vi phát triển lớn hơn. Từ đây, nền tảng hướng đến tầm nhìn dài hạn vào năm 2030: đưa sản phẩm công nghệ do người Việt kiến tạo vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Hà Bằng - Phó Tổng Giám đốc OpenLive/ Giám đốc Phát triển OBranding tại sự kiện khai trương tòa nhà trụ sở công ty

Thẻ Sành - Giải pháp tiêu dùng thông minh

Trong hệ sinh thái OBranding, Thẻ Sành được định hình là giải pháp tiêu dùng thông minh trong đời sống hiện đại, giữ vai trò then chốt làm cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, mang đến trải nghiệm liền mạch từ nền tảng số đến điểm bán.

Đối với người tiêu dùng, Thẻ Sành mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như giảm giá trực tiếp, quà tặng,… từ hơn 1.500 thương hiệu trên toàn quốc. Thẻ Sành cho phép người dùng vừa tìm kiếm, lựa chọn ưu đãi trên nền tảng số vừa áp dụng trực tiếp tại cửa hàng, giúp rút ngắn hành trình từ trải nghiệm số đến phương thức mua sắm thực tế.

Đối với doanh nghiệp, Thẻ Sành là kênh tiếp cận hiệu quả đến hơn một triệu người dùng thường xuyên. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động tiếp cận và kết nối khách hàng trên nền tảng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi tại điểm bán, gia tăng doanh thu tức thì và tăng tần suất quay lại của khách hàng. Sự kết hợp giữa khả năng tiếp cận trên nền tảng số và hiệu quả chuyển đổi tại cửa hàng giúp doanh nghiệp tối ưu hoá toàn bộ hành trình mua sắm.

Thông qua việc mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao trải nghiệm người dùng, OBranding hướng đến xây dựng hệ sinh thái thương mại hiện đại, nơi mọi giao dịch trở nên đơn giản, liền mạch và mang lại giá trị thiết thực cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo đại diện OBranding, trong bối cảnh số hóa, Thẻ Sành dần trở thành giải pháp tiêu dùng thông minh, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, lựa chọn và tối ưu chi tiêu chỉ với một điểm chạm.

Đại sứ thương hiệu OBranding - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng chiếc Thẻ Sành

Cột mốc chuyển pha cho một hành trình mới

Sự kiện ngày 22/3/2026 được xem là điểm chuyển giao quan trọng giữa hai giai đoạn phát triển của OBranding: “chuyển pha” mạnh mẽ và mang tính bứt phá cho một chặng đường tăng trưởng mới với quy mô và tham vọng lớn hơn.

Cột mốc này vừa là mặt định hình cơ sở hạ tầng, vừa bảo chứng cho một khởi đầu đầy rực rỡ và bứt phá trong hành trình mới của OBranding bởi sự hiện diện của ban lãnh đạo, ban tham mưu và cố vấn, đối tác chiến lược của OpenLive, Đại sứ thương hiệu OBranding Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng hơn 1.500 doanh nghiệp liên kết Thẻ Sành.

Phát biểu tại Lễ khai trương, bà Maria Phan - Chủ tịch Hội đồng quản trị OpenLive/ Nhà sáng lập nền tảng số OBranding nhấn mạnh: “Trụ sở mới không chỉ là một không gian vận hành, mà là nền móng vững chắc cho một chiến lược lớn hơn. Đây là thời điểm OBranding chính thức bước ra thị trường với một hệ thống hoàn chỉnh, sẵn sàng đi vào vận hành ổn định, đồng hành cùng doanh nghiệp và người tiêu dùng để cùng kiến tạo giá trị bền vững”.

OBranding.vn là nền tảng số được kiến tạo, tiên phong trong lĩnh vực kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên số tại Việt Nam. Với định hướng dẫn dắt chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, giao thương và hội nhập toàn cầu, OBranding tập trung ba sản phẩm chủ lực: OBranding Ecommerce - nền tảng số kết nối thương hiệu và người tiêu dùng, Thẻ Sành - sản phẩm số kết nối doanh nghiệp, thương hiệu và người tiêu dùng trong cùng một hệ sinh thái, cùng OBranding B2B - nền tảng giao thương trực tuyến dành cho doanh nghiệp.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển OpenLive)