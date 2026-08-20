Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đã chạy đua với thời gian để cứu sống 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp rơi vào tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".

Trong đó có trường hợp ông T.A (68 tuổi, trú tại phường Hà Giang 2, Tuyên Quang) đau ngực suốt 3 ngày nhưng tự gọi người đến truyền dịch tại nhà. Khi cơn đau trở nên dữ dội kèm choáng váng, ngất xỉu và nhịp tim còn 31 lần/phút, bệnh nhân mới vào viện.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy tắc đoạn III động mạch vành phải do cục máu đông, nhồi máu cơ tim cấp. Kíp trực Bệnh viện Đa khoa Hà Giang vừa can thiệp vừa hồi sức tích cực, hút huyết khối và đặt stent tái thông mạch vành, đưa nhịp tim bệnh nhân trở lại bình thường.

Hình ảnh chụp động mạch vành của bệnh nhân T.A. Ảnh: BVCC

Nhồi máu cơ tim cấp là cấp cứu y khoa nguy hiểm. Việc tự ý điều trị hay truyền dịch tại nhà có thể làm mất đi "thời gian vàng", dẫn đến hậu quả khôn lường. Người cao tuổi, người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu... có nguy cơ mắc nhồi máu cơ tim cao hơn.

TS.BS Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội cho biết, nhồi máu cơ tim có 3 biểu hiện điển hình gồm đau ngực, khó thở và vã mồ hôi lạnh, xảy ra khi động mạch vành tắc đột ngột do nứt vỡ mảng xơ vữa và hình thành huyết khối. Lúc này, tế bào cơ tim bị thiếu oxy cấp tính sẽ gây ra cơn đau ngực điển hình với vị trí ở vùng trước tim hoặc sau xương ức.

Chức năng co bóp của cơ tim giảm đột ngột sẽ làm giảm cung lượng tim, máu ứ ở phổi giảm trao đổi oxy trong phế nang, từ đó gây ra dấu hiệu khó thở. Nếu không được cấp cứu y khoa kịp thời, người bệnh rất dễ rơi vào tình trạng nguy kịch.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, người dân cần phân biệt rõ giữa cơn đau ngực thông thường và đau ngực do nhồi máu cơ tim. Cơn đau ngực thông thường (đau cơ, thần kinh liên sườn hay trào ngược) thường xuất hiện nhói như kim châm, kéo dài vài giây hoặc thay đổi theo tư thế, nhịp thở.

“Trong khi đó, đau ngực do nhồi máu cơ tim mang tính chất đau bóp nghẹt, siết chặt, đè nặng ở vùng trước tim hoặc sau xương ức, kéo dài trên 20 phút và có xu hướng lan lên vai, cổ, hàm hoặc cánh tay trái”, Tiến sĩ Thành nói.