Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản gửi Sở Y tế TP Hà Nội và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm giải rượu Non Alco tại trang web của đơn vị.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Non Alco do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath (địa chỉ tại số 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) công bố. Sản phẩm từng được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4993/2024/ĐKSP ngày 19/6/2024. Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định sản phẩm này chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Viên uống giải rượu Non Alco chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Ảnh: vitath.vn

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe bắt buộc phải đăng ký nội dung với cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành quảng cáo.

Bên cạnh đó, website trên còn xuất hiện tình trạng một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Khoản 2 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Quy định nêu rõ: Cấm sử dụng hình ảnh, trang phục, tên tuổi, thư tín của cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế hoặc thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm.

Trước các vi phạm trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh; rà soát toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với viên ngậm giải rượu Non Alco; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 5/9.