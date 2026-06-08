Tuy nhiên, liệu đây có phải khởi đầu của một xu hướng giảm sâu hơn, hay chỉ là nhịp điều chỉnh mạnh trước khi dòng tiền quay trở lại với kim loại quý?

Mốc 4.380 USD bị phá vỡ

Theo phân tích từ TradingView, vàng chính thức đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày (EMA 200), đường trung bình giá của vàng trong 200 phiên giao dịch gần nhất (xấp xỉ một năm giao dịch) ở mức 4.379,9 USD/ounce.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2025, vàng rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng bậc nhất.

Ngưỡng này có thể trở thành vùng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn. Muốn hồi phục, vàng phải leo lên được vùng 4.450 USD. Nếu không, vàng sẽ tiếp tục rơi xuống 4.280 USD, thậm chí có thể lao thẳng về vùng 4.000-4.100 USD.

Vàng giao ngay ngày 7/6 neo ở mức 4.328 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2026. Ảnh: Samco

Kịch bản đầu tiên khó có thể xảy ra. Vẫn có một tia hy vọng cho những ai đang giữ vàng: nếu giá bật tăng trở lại, vượt qua mốc 4.380 USD/ounce và trụ vững trong vài phiên thì đà tăng giá có thể được khôi phục.

Khi đó, vàng có cơ hội quay lại vùng 4.450-4.500 USD. Tuy vậy, với đà giảm quá mạnh như hiện tại, đây là kịch bản khó khả thi. Nhà đầu tư không nên quá kỳ vọng vào việc "vàng sẽ hồi phục ngay" bởi lực bán vẫn đang áp đảo.

Kịch bản thứ hai đang diễn ra. Vàng chính thức mất ngưỡng 4.380 USD/ounce - một mốc hỗ trợ quan trọng. Một số nhà phân tích cho rằng diễn biến phục hồi trước đó có thể mang đặc điểm của "bẫy tăng giá" (bull trap) để hút nhà đầu tư nhỏ lẻ, rồi cá mập mới "xả hàng".

Theo giới phân tích, sau khi mất mốc 4.380 USD, vùng hỗ trợ tiếp theo được theo dõi là quanh 4.280 USD/ounce. Nếu tình hình xấu hơn, áp lực bán vẫn còn mạnh, vàng hoàn toàn có thể rơi xuống vùng 4.000-4.100 USD, nơi được xem là "vùng đáy" trong dài hạn.

Nói dễ hiểu, "cá mập" đã giăng bẫy, nhà đầu tư nhỏ đã sa lưới và giờ là lúc vàng "trả giá". Chưa có dấu hiệu nào cho thấy đà giảm sẽ dừng lại.

Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Global Forex, thừa nhận: "Vàng đang chịu áp lực lớn khi dữ liệu việc làm tốt hơn dự báo đẩy lợi suất trái phiếu lên cao, kéo giá kim loại quý xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2023. Thị trường rõ ràng đã quay lưng với vàng và vẫn còn quá sớm để nói về chạm đáy".

‘Cá mập’ đang làm gì?

Phân tích trên TradingView cho thấy, xu hướng chính của vàng vẫn là giảm, nhưng chỉ báo RSI khung ngày đã chạm mức 25,5, vùng quá bán sâu.

Điều này cho thấy lực bán diễn ra quá mạnh và kéo dài trên khung thời gian ngày, thị trường đang trong tình trạng "bị bán quá đà". Điều này tiềm ẩn khả năng xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật (tăng nhẹ trở lại) trong ngắn hạn.

Điều này dẫn đến ba hệ quả quan trọng:

Thứ nhất, nhà đầu tư cần thận trọng với các quyết định bán ra trong ngắn hạn. Nhịp giảm quá nhanh và quá sâu có thể dẫn đến một pha hồi kỹ thuật trước khi vàng tiếp tục lao dốc. Nói dễ hiểu: vàng đang "chạy quá sức" và cần một nhịp lấy hơi.

Khảo sát của Kitco News ngày 7/6 cho thấy 74% chuyên gia phố Wall dự báo vàng tiếp tục giảm, trong khi gần một nửa nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn kỳ vọng giá bật tăng. Ảnh: Bloomberg

Thứ hai, các tổ chức lớn có thể tận dụng nhịp hồi kỹ thuật lên vùng 4.360-4.380 USD để "xả hàng" tiếp. Đây là kịch bản kinh điển: đẩy giá lên một chút để tạo "cửa thoát" cho lệnh bán.

Thứ ba, dòng tiền thông minh của các “tay to” đang nhắm đến vùng thanh khoản 4.300-4.315 USD. Đây là nơi họ kỳ vọng giá sẽ chạm tới trước khi có bất kỳ sự đảo chiều nào. RSI báo quá bán, nhưng đó chưa phải tín hiệu mua. Nó chỉ báo một nhịp hồi ngắn trước khi vàng tiếp tục rơi.

Khảo sát mới nhất từ Kitco News ngày 7/6 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa giới chuyên gia và nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Về phía phố Wall, 15 chuyên gia tài chính tham gia khảo sát. Kết quả, 11 người (chiếm 74%) dự báo vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Chỉ có 2 người (13%) tin vào sự phục hồi và 2 người còn lại dự báo vàng đi ngang.

Về phía nhà đầu tư nhỏ lẻ, 49 nhà đầu tư cá nhân tham gia bỏ phiếu. 23 người (47%) vẫn kỳ vọng vàng tăng trở lại; 18 người (37%) dự báo giảm; 8 người (16%) chọn đi ngang.

Nhận định chung từ cuộc khảo sát: Phố Wall đã chuyển từ lạc quan sang bi quan sau khi vàng không giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Trong khi đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn còn hy vọng, gần một nửa số họ tin rằng vàng sẽ sớm bật tăng.

Điều này phản ánh đúng bản chất thị trường: khi các tổ chức rút lui, những nhà đầu tư nhỏ vẫn “mơ” về một cơn sóng mới.

Theo phân tích, vàng lao dốc vì 3 lý do chính: Thứ nhất, báo cáo việc làm Mỹ (NFP) tháng 5 đạt 172.000, cao gấp đôi dự báo, khiến xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 vọt lên xấp xỉ 72%. Thứ hai, đồng USD mạnh lên trên 100 điểm, lần đầu kể từ tháng 3, cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh kéo vàng đi xuống. Thứ ba, xung đột Mỹ - Iran đẩy giá dầu leo thang, gây áp lực lạm phát nhưng lần này lại khiến thị trường lo ngại Fed càng "diều hâu" hơn.

Dù giá vàng đang lao dốc nhưng nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên bình tĩnh quan sát. Việc "bắt đáy" lúc này vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn vì chưa ai xác định được vùng đáy thực sự ở đâu.

Thay vào đó, giới đầu tư nên theo dõi dữ liệu lạm phát CPI và PPI của Mỹ vào ngày 10/6 để tìm kiếm tín hiệu rõ ràng hơn trước khi xuống tiền.