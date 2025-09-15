Vụ tai nạn xảy ra tối 14/9 tại Km177 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng, gần nút giao Quốc lộ 28B.

Người dân hỗ trợ giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin. Ảnh: H.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30, xe tải biển số 89H-024.xx đang lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam thì bất ngờ xảy ra va chạm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến đầu xe tải 89H-024.xx bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng chức năng tạm thời đóng cao tốc và điều tiết các phương tiện ra nút giao Quốc lộ 28B để phục vụ công tác cứu hộ. Ảnh: H.N

Nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc phối hợp với đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông. Xe cứu thương được gọi đến hiện trường, hỗ trợ đưa tài xế bị thương ở vùng chân ra ngoài, đến bệnh viện cấp cứu.

Để đảm bảo an toàn và công tác cứu hộ, các phương tiện hướng Bắc - Nam được điều tiết ra khỏi cao tốc tại nút giao Chợ Lầu, chiều ngược lại được điều tiết ra khỏi cao tốc tại nút giao Quốc lộ 28B. Giao thông qua khu vực tạm thời bị gián đoạn vài giờ.

Đến rạng sáng hôm nay (15/9), hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa, giao thông trên cao tốc trở lại bình thường.