Tối 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Đinh Văn Long. Ảnh: CACC

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định sau khi gây ra vụ tai nạn và cố tình kéo lê nữ sinh đến tử vong, đối tượng Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Ngay khi xảy ra tai nạn, nhiều người dân chạy tới hỗ trợ, song do nữ sinh bị thương quá nặng nên phải gọi cấp cứu. Em được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Qua giấy tờ trong túi xách, mọi người biết em đang học lớp 10”, một nhân chứng chia sẻ.

Các nhân chứng cho biết sau cú va chạm, nữ sinh ngã xuống đường và bị hất văng sang một bên. Điều khiến nhiều người bàng hoàng là xe bồn không hề giảm tốc hay phanh lại, làm dấy lên nghi ngờ tài xế đã cố tình cán qua người nạn nhân.

Đến khoảng 19h ngày 13/9, Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan công an, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường sau khi va chạm, khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong.

Theo lời khai, lý do Long kéo lê nữ sinh là vì muốn nạn nhân tử vong để khỏi phải bồi thường dân sự. Đối tượng cho biết sẵn sàng đi tù thay vì phải lo trách nhiệm bồi thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội nhận định hành vi của Long là hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.

Khu vực xảy ra vụ giết người. Ảnh: CTV

Một vụ việc có tính chất tương tự cũng xảy ra vào khoảng 12h ngày 28/8/2024 tại Quốc lộ 51. Cụ thể, thời điểm trên, xe tải biển số 71H-012… do tài xế Đỗ Minh Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre cũ) điều khiển đi qua khu phố Hương Phước, phường Phước Tân (TP Biên Hòa cũ), rẽ phải vào một công ty thì xảy ra va chạm với xe máy.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

Theo hình ảnh từ camera, tài xế đã dừng xe vài giây sau khi tông vào nạn nhân nhưng sau đó tiếp tục điều khiển xe, cán qua người. Vụ việc khiến anh Tô Hoàng Dũng (quê Bình Dương) tử vong tại chỗ. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của tài xế lưu thông phía sau ghi lại.

Tương tự, một vụ việc xảy ra tại Hà Tĩnh vào năm 2016 khi tài xế cố tình cán nạn nhân sau va chạm giao thông cũng khiến người dân phẫn nộ.

Theo cáo trạng của VKSND Hà Tĩnh, vào khoảng 16h ngày 31/5/2016, Phan Đình Quân (SN 1980, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38C-073.05 đi theo đường quốc lộ 1A.

Khi đi đến Km 548 QL1A thuộc xã Kỳ Tiến (Kỳ Anh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh), Quân bất ngờ điều khiển xe ô tô chuyển hướng từ QL1A rẽ phải vào đường liên xã theo hướng đến UBND xã Kỳ Tiến dẫn đến gây tai nạn cho xe máy điện BKS 38M1-218.54, do em Hoàng Đức Phượng (SN 1998, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Tai nạn làm em Phượng bị cuốn vào gầm xe ô tô.

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ án.

Biết mình đã gây tai nạn, Phan Đình Quân dừng và nhảy xuống xe quan sát thấy em Phượng nằm bất động phía trước bánh sau bên phụ xe ô tô. Sau đó, Phan Đình Quân lên xe cho xe chạy tiến lên đè qua đầu nạn nhân, khiến nạn nhân bị vỡ sọ não dẫn đến tử vong. Tài xế Phan Đình Quân sau đó, bị khởi tố với tội danh “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật Hình sự.