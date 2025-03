Tại buổi làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định: "Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại TPHCM là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng quy mô quốc tế, có tầm ảnh hưởng rất lớn".

Phó Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các đơn vị liên quan chuẩn bị tham mưu kỹ lưỡng, chặt chẽ để tổ chức tốt Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Trong đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để sớm trình đề án tổ chức sự kiện này. Sau đó, Chính phủ sẽ giao các bộ, ngành hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ.

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, Việt Nam đã 3 lần đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak (năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; năm 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam).

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại TPHCM từ ngày 6-8/5, với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”.

Tổng số đại biểu trong nước và quốc tế tham dự sự kiện khoảng 2.700 người.

Tới nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã 4 lần điều chỉnh đề án tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Phiên bản mới nhất là Đề án số 85 ngày 25/3 sau khi Tổ công tác liên ngành của Chính phủ giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì làm việc với các bộ ban ngành liên quan và TPHCM về công tác chuẩn bị Đại lễ.

Một trong những điểm nhấn chính của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 là “Tuyên bố TPHCM” với nhiều tuyên ngôn chính trị của nhà nước Việt Nam về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng.

Trong khuôn khổ Đại lễ sẽ diễn ra một số hoạt động văn hóa nổi bật như: Tôn trí xá lợi Phật Ấn Độ (bảo vật quốc gia của Ấn Độ), dự kiến ở 4 địa điểm gồm chùa Thanh Tâm (TPHCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam); Tôn trí xá lợi trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức, dự kiến đặt tại Việt Nam quốc tự (TPHCM); Thắp nến cầu nguyện hòa bình tại núi Bà Đen; Lễ trồng 108 cây bồ đề; Đêm giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Nhà hát Sala khu đô thị Đại Quang Minh (TPHCM)…

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đặc biệt, lãnh đạo các tổ chức Phật giáo thế giới và Việt Nam sẽ tới thăm trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ở 38 Tú Xương, TPHCM).

Từ cuối năm 2024 đầu năm 2025, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, tham dự các cuộc họp Tổ công tác liên ngành hướng dẫn, hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và TPHCM về công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak.

"Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành, địa phương (đặc biệt là TPHCM, Long An và Tây Ninh) triển khai các nội dung theo chức năng. Các vấn đề về an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình nguyện viên… đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng”, ông Bắc cho biết.

Cũng theo ông Bắc, tới nay, đã có 725 bài tham luận gửi về hội thảo trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025, gồm 445 bài tiếng Anh, 280 bài tiếng Việt. Rất cần sự phối hợp từ các Bộ Công an, Văn hóa – Thể thao và Du lịch trong công tác thẩm định nội dung các tham luận này.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tiếp tục giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Đoàn công tác liên ngành hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoàn thiện đề án chi tiết trong tuần này để đầu tháng 4/2025 trình Chính phủ.