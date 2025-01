Ma trận cờ bạc

Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng, Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Lạng Giang, người trực tiếp điều tra vụ án đánh bạc này kể lại quá trình theo dõi, đấu trí với nhóm tội phạm trên không gian mạng. Đầu năm 2024, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện dày đặc quảng cáo một website đánh bạc. Thậm chí, nhóm tội phạm còn trả tiền để quảng cáo cho website đánh bạc ở nhiều công cụ tìm kiếm. Chỉ cần gõ từ khóa, lập tức website hiện lên, mời gọi người vào chơi.

Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt giữ Đặng Duy Tiến.

Qua theo dõi, lực lượng công an nhận thấy có một số người ở tỉnh Bắc Giang và huyện Lạng Giang chơi bạc ở website này nên đã lập chuyên án đấu tranh. Việc này không đơn giản vì các đối tượng rất am hiểu về công nghệ thông tin, khó lần ra dấu vết. Chúng áp dụng hàng loạt thủ đoạn đối phó với cơ quan công an như: Thuê máy chủ ở nước ngoài, làm giả các địa chỉ IP, thu mua tài khoản ngân hàng rác và tài khoản của doanh nghiệp… nhằm chuyển dòng tiền phi pháp lòng vòng, xóa dấu vết.

“Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi có niềm tin dù tội phạm có tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì cũng có lúc sơ hở. Không ngại khó khăn, chúng tôi kiên trì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng. Bản thân tôi đọc, nghiên cứu hàng nghìn tài liệu, khi in ra chất đầy 2 thùng các-tông loại to. Dần dà, chúng tôi khoanh vùng được đối tượng, các chi tiết vụ án đều dẫn đến một đầu mối ở tỉnh Nghệ An” - Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng chia sẻ.

Khi đã có đầy đủ căn cứ, chỉ huy chuyên án ra lệnh xuất quân. Ngày 18/12/2024, đồng loạt 5 mũi công tác ập tới địa điểm đối tượng thuê trọ. Tham gia phá án, Công an huyện Lạng Giang và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đóng vai trò chủ công. “Hang cọp” là một quán cà phê ở TP Vinh (Nghệ An). Đối tượng thuê một phòng ở tầng trên. Thời điểm công an xuất hiện, người đàn ông này vẫn ung dung trà thuốc, rành rọt trả lời từng câu hỏi. Chắc hẳn từ khi bước chân vào thế giới của tội phạm cờ bạc, đối tượng đã biết chắc sẽ có ngày bị bắt.

Trăn trở của người đánh án

Trước vẻ bất cần, lì lợm của đối tượng, các cán bộ công an lần lượt đưa ra những tài liệu, chứng cứ, bóc dần “từng lớp” của vụ án. Vài tiếng sau, đối tượng “tâm phục, khẩu phục”, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hắn khai tên là Đặng Duy Tiến (SN 1993) trú tại TP Vinh (Nghệ An), là nhân vật có vai trò chính trong đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng chức năng xác định có 16 tên liên quan đến đường dây này. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 20 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 3 bộ máy vi tính, 1 ô tô và một số đồ vật, tài liệu liên quan. Đáng chú ý, thời điểm phá án, hệ thống máy tính vận hành đường dây đánh bạc vẫn đang hoạt động, các đối tượng chưa kịp tắt máy, phi tang.

Ban chuyên án xác định, các đối tượng tổ chức đánh bạc từ tháng 1/2024 với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng với sự tham gia của hàng nghìn con bạc trong cả nước. Kết quả điều tra cho thấy, tháng 11/2023, Tiến liên hệ qua Telegram với một đối tượng để thỏa thuận, thống nhất sẽ giúp người này quản lý, điều hành một website đánh bạc trên mạng. Chủ tài khoản là người đầu tư chi phí thuê người tạo lập website và trả tiền cho người chơi trúng thưởng. Người này bảo Tiến liên hệ làm việc với một tài khoản Telegram khác để đối tượng đó tạo, viết code, soạn ngôn ngữ lập trình cơ bản đưa vào máy tính, thành lập website…

Đến tháng 1/2024, website đánh bạc theo đặt hàng đã được bàn giao cho Tiến và niêm yết tài khoản ngân hàng lên website để cho người chơi chuyển tiền vào cá cược. Sau đó, Tiến thu mua một số tài khoản ngân hàng của người khác rồi đưa lên website để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc. Tiến tuyển thêm Trần Ngọc Quân (SN 1992) và Trần Trung Kiên (SN 1999) đều trú ở TP Vinh. Quân đảm nhận việc cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo cho website, Kiên nhắn tin mời người chơi tham gia đánh bạc. Hai đối tượng này giúp việc cho Tiến đến đầu tháng 6 thì nghỉ.

Tháng 10/2024, Tiến thuê Chu Văn Đường (SN 1996) trú tại xã Quang Thanh, huyện Yên Thành (Nghệ An) làm công việc trả lời, giải đáp thắc mắc của người đánh bạc về website. Tiến cung cấp cho Đường một máy tính có đăng nhập 2 tài khoản Telegam để phục vụ việc trả lời người chơi và hướng dẫn cách thức trả lời. Ngoài ra, Tiến còn cho Đường tài khoản và mật khẩu quyền quản lý website để đăng nhập vào kiểm tra doanh thu của website và chuyển tiền khi Tiến yêu cầu.

Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng tâm sự rằng điều anh luôn trăn trở về vụ án này đó là có hàng nghìn thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia đánh bạc. Khi điều tra viên tìm đến, có những ông bố, bà mẹ bàng hoàng vì con em vi phạm pháp luật mà không hay biết. Có những sinh viên vì đánh bạc mà nói dối cha mẹ, dang dở việc học tập, bỏ lỡ con đường lập nghiệp.

Để ngăn ngừa thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia đánh bạc, các nhà trường, cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật; các chế tài xử lý đối với hành vi đánh bạc. Mỗi gia đình cần quản lý chặt chẽ con em, phối hợp với nhà trường, các đoàn thể thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin về học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hành vi vi phạm.

Học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên chủ động tìm hiểu, trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; chủ động cung cấp thông tin tố giác các đối tượng, tụ điểm, ổ nhóm hoạt động cờ bạc trên không gian mạng cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý.

Theo Quốc Phương (Báo Bắc Giang)