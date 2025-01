Với sự phát triển của kết nối tốc độ cao của thiết bị di động, thiết bị IoT (Internet vạn vật), máy tính bảng, điện thoại thông minh cùng với các dịch vụ, người dùng email, diễn đàn, mạng xã hội, lướt web, thương mại, thanh toán điện tử, không ngừng tăng lên...

Do đó, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ công ngày càng nhiều dẫn đến vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đang được đặt ra.

Lâm Đồng tập trung vào nhiệm vụ an toàn an ninh mạng cơ bản trong năm 2025.

Hiện nay, tại Lâm Đồng, công tác bảo đảm an ninh thông tin mặc dù đã được chú trọng, nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đó là: Kỹ năng cơ bản và nâng cao về đảm bảo an toàn thông tin của đội ngũ cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân còn yếu và thiếu; chưa có chuyên gia giỏi, được đào tạo chuyên ngành an toàn thông tin làm việc trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh, hầu hết đều là cán bộ chuyên ngành tổng hợp về công nghệ thông tin (CNTT), không thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về an toàn thông tin mạng; cơ sở hạ tầng mạng thông tin nói chung, đảm bảo an toàn thông tin nói riêng của hầu hết các cơ quan, đơn vị còn yếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa...

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp CNTT phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh chưa nhiều, chưa có doanh nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực an toàn thông tin.

Vấn đề an toàn thông tin trên không gian mạng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng chủ quan, chưa quan tâm đúng mức, còn nhiều thiếu sót, sơ hở, rất dễ để các đối tượng cơ hội lợi dụng gây nguy cơ mất an ninh thông tin, lộ, lọt bí mật nhà nước.

Thực tế hiện nay, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, các nguồn tin xấu, độc ảnh hưởng đến uy tín các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp diễn, chưa được xử lý triệt để.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết, năm 2024, Sở đã tham mưu, ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số và chương trình đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho cơ quan nhà nước trên nền tảng học trực tuyến MOOCs đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì hướng dẫn, cấp tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát học viên các cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia các khóa học; kịp thời cập nhật, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số với UBND tỉnh.

Nền tảng học trực tuyến MOOCs đã cấp tài khoản cho 11.195 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh với 13 khóa học cho các đối tượng khác nhau. Tổng số tài khoản cấp: 11.195 thành viên, tổng số thành viên đã hoàn thành các khóa học: 10.948/11.195 thành viên (đạt 97,8%), tổng số thành viên chưa hoàn thành các khóa học: 247/11.195 thành viên (chiếm 2,2%).

Sau khi triển khai, phần lớn các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện. Nhiều cơ quan, đơn vị có số lượng học viên đăng ký tham gia và hoàn thành bài kiểm tra các khóa học đạt tỷ lệ cao. Nội dung của khóa học rất thiết thực và phù hợp với thực tiễn yêu cầu công tác trong quá trình chuyển đổi số.

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh.

Đồng thời, đôn đốc các đơn vị thực hiện đánh giá, đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tổ chức ít nhất 2 đợt diễn tập ứng cứu sự cố máy tính cho các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách CNTT trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh.

Bên cạnh đó, đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng với thành viên của Tổ chuyên trách về an toàn thông tin tỉnh trải đều tại các sở, ngành, địa phương nhằm thực hiện trách nhiệm tự quản trị, vận hành và giám sát các hệ thống thông tin cho cơ quan, đơn vị mình, hình thành mạng lưới an toàn thông tin tỉnh.

Việc tổ chức các khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số và chương trình đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho cơ quan Nhà nước trên nền tảng học trực tuyến MOOCs là một trong những kênh rất hữu ích, cần thiết để giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận, nắm bắt, hiểu biết, nhận thức đúng về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ông Vương Tôn Kiên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm: Trong thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số, an toàn thông tin.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và phổ cập cho người dân về các nguy cơ, yếu tố đe dọa, gây mất an ninh thông tin.

Theo DIỄM THƯƠNG (Báo Lâm Đồng)