Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 là hai trong số 250 công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành trong dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Mỗi viện 300 giường nội trú, đón 1.000 lượt khám/ngày

Cả hai bệnh viện được xây dựng gần nhau, đều tọa lạc tại xã Kiều Phú (Hà Nội), quy mô mỗi viện 300 giường nội trú, khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 - 1.500 lượt khám mỗi ngày.

Trong đó, cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương được đầu tư với tổng kinh phí khoảng 950 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất gần 60.000m2, trong đó diện tích xây dựng hơn 8.400m2.

Công trình gồm 6 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng tum, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, thân thiện với môi trường và thuận tiện cho người bệnh.

Tại cơ sở 2, Bệnh viện Phụ sản Trung ương bao gồm 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, cùng nhiều phòng chức năng hỗ trợ như phòng điều phối, chăm sóc khách hàng, nhà thuốc, kho dược, hậu cần kỹ thuật…

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 quy mô 300 giường nội trú sẽ được khánh thành vào ngày 19/8. Ảnh: BVCC

Cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương được đầu tư hơn 880 tỷ đồng, có tổng diện tích khu đất khoảng 6ha, trong đó, diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530m2.

Công trình này gồm 1 khối hành chính, 1 khối cận lâm sàng, 2 khối điều trị nội trú cao 5 tầng, 1 tầng hầm, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo.

Tại cơ sở này, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức thành 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho trẻ em.

Chất lượng chuyên môn cơ sở 2 sẽ tương đương cơ sở 1

Trang thiết bị y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 được đầu tư đồng bộ, phục vụ toàn diện. Hệ thống điều hành bệnh viện ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh - xanh - số hóa.

Cùng với cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ y tế đã được điều chuyển. Nhiều nhân sự có chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ tại cơ sở mới.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết các bộ phận chuyên môn, cận lâm sàng, hành chính, hậu cần đều phối hợp để từng bước vận hành bệnh viện hiệu quả, an toàn và linh hoạt theo từng giai đoạn.

Hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại tại các khoa, phòng của Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đã sẵn sàng hoạt động. Ảnh: BVCC

Trước thời khắc khánh thành cơ sở 2 sau 2,5 năm khởi công (từ tháng 2/2023), lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết hiện mọi sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của cơ sở 2 đã hoàn tất.

Đến nay, hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại tại các khoa, phòng đã sẵn sàng hoạt động. Nhiều thiết bị tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực Nhi khoa như: Hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu bao gồm hệ thống ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể), hệ thống phòng mổ,... đã được vận hành thử nghiệm, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn kỹ thuật và chuyên môn theo quy định. Toàn bộ thuốc và vật tư y tế thiết yếu đã được nhập kho, sắp xếp và bảo quản theo đúng quy định.

"Cơ sở 2 sẽ do một Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp phụ trách. Các trưởng, phó khoa/phòng tại cơ sở 2 đồng thời là trưởng, phó khoa/phòng tại cơ sở 1", lãnh đao bệnh viện cho biết.

Đồng thời, các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ cơ sở 1 sẽ được luân phiên đảm nhiệm công tác tại cơ sở 2, đảm bảo mọi bệnh nhi khi đến cơ sở 2 đều được tiếp cận dịch vụ y tế và chuyên môn tương đương cơ sở 1. Điều này đảm bảo hệ thống chỉ đạo chuyên môn, hành chính và kỹ thuật được liên thông, đồng bộ và hiệu quả.