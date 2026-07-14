Đây cũng là lý do các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư đang trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng, khi vừa mở ra cơ hội đầu tư theo chiến lược, vừa tạo lớp bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

Khi đầu tư không còn là "cuộc chơi" của người nhiều vốn

Anh Hoàng Quân (38 tuổi, TP.HCM), chủ một cửa hàng nội thất, cho biết sau nhiều năm duy trì thói quen tích lũy và tìm hiểu một số kênh đầu tư, anh nhận ra điều mình cần không chỉ là cơ hội gia tăng tài sản mà còn là một kế hoạch phù hợp với quỹ thời gian và mục tiêu dài hạn của bản thân.

"Với khoản tiền dành cho những mục tiêu trong tương lai, tôi muốn có thêm giải pháp giúp tài sản có khả năng tăng trưởng mà không phải dành quá nhiều thời gian nghiên cứu thị trường. Quan trọng hơn, kế hoạch đó cũng cần mang lại sự yên tâm cho gia đình", anh chia sẻ.

Câu chuyện của anh cũng phản ánh xu hướng của nhiều khách hàng hiện nay. Khi thị trường tài chính ngày càng đa dạng, nhu cầu đầu tư không còn giới hạn ở những người có nguồn vốn lớn hay nhiều kinh nghiệm. Thay vào đó, nhiều người lựa chọn bắt đầu từ mức vốn phù hợp, ưu tiên những giải pháp được quản lý chuyên nghiệp, linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn để đồng hành cùng mục tiêu tài sản trong tương lai.

Bảo vệ vững vàng, đầu tư linh hoạt trong cùng một kế hoạch

Đáp ứng nhu cầu xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, Sacombank đang phân phối gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ An Tâm Đầu Tư của Dai-ichi Life Việt Nam - giải pháp kết hợp giữa bảo vệ tài chính và đầu tư trong cùng một hợp đồng.

Điều khác biệt của An Tâm Đầu Tư không nằm ở việc khách hàng được bảo vệ, mà ở việc khách hàng được quyền lựa chọn cách mình muốn được bảo vệ. Với cùng một mức phí, người tham gia có thể ưu tiên gia tăng số tiền bảo hiểm, cân bằng giữa bảo vệ và đầu tư hoặc tối ưu giá trị tích lũy theo mục tiêu tài chính của riêng mình.

Trước hết, đây sẽ là “lá chắn” cho người tham gia và gia đình với các quyền lợi vượt trội. Khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm theo quy định, khách hàng được chi trả số tiền bảo hiểm cùng giá trị quỹ. Sản phẩm còn bổ sung khoản chi trả trong trường hợp tử vong do tai nạn, hỗ trợ ứng trước chi phí hậu sự và bảo vệ thêm một người thân mà không phát sinh thêm phí.

Song song đó, An Tâm Đầu Tư giúp khách hàng chủ động xây dựng chiến lược đầu tư ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm thông qua 5 quỹ đầu tư được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia. Người ưu tiên an toàn có thể lựa chọn các quỹ thiên về trái phiếu và tiền gửi, trong khi những khách hàng kỳ vọng tăng trưởng dài hạn có thể phân bổ vào các quỹ cổ phiếu hoặc kết hợp nhiều quỹ phù hợp với mục tiêu của mình. Đồng thời, sản phẩm cho phép khách hàng linh hoạt thay đổi tỷ lệ đầu tư, chuyển đổi quỹ hoặc đầu tư thêm với số tiền tối đa bằng 5 lần phí cơ bản mỗi năm cũng như hưởng các khoản Thưởng Đồng hành và Thưởng Gắn bó dài lâu nếu duy trì hợp đồng theo quy định.

Với sự đồng hành của Sacombank và sản phẩm An Tâm Đầu Tư, khách hàng có thể bắt đầu hành trình tài chính của mình từ nguồn vốn phù hợp, linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn và vẫn duy trì lớp bảo vệ cần thiết trước những biến động trong cuộc sống. Đây không chỉ là một giải pháp tài chính, mà còn là cách để mỗi người từng bước xây dựng một hành trình “Vững vàng sống AN” - chủ động hơn với tương lai và an tâm hơn trong hiện tại.

Gia tăng an tâm trên hành trình “Vững vàng sống AN” Trong suốt quý 3/2026, Sacombank triển khai chương trình ưu đãi dành cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam được phân phối qua Ngân hàng nhằm gia tăng quyền lợi và sự an tâm trên hành trình “Vững vàng sống AN”. Theo đó, khách hàng tham gia mới các sản phẩm An Tâm Đầu Tư hoặc An Tâm Hạnh Phúc với phí bảo hiểm năm đầu từ 15 triệu đồng trở lên sẽ được hoàn tiền từ 5% đến 20% tùy theo từng mức phí. Đồng thời, các hợp đồng tiếp tục duy trì đóng phí năm thứ hai cũng được hoàn tiền 5%, thêm động lực cho khách hàng kiên trì thực hiện kế hoạch tài chính dài hạn. Đặc biệt, với sản phẩm An Tâm Vững Bước lựa chọn phương thức đóng phí 2 năm, khách hàng có thể nhận ưu đãi hoàn tiền lên đến 30% phí bảo hiểm, mang lại lợi ích hấp dẫn ngay từ giai đoạn đầu tham gia.

(Nguồn: Sacombank)