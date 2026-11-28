Hàng nghìn tỷ đồng đã được rót vào các dự án điện rác, song nhiều doanh nghiệp lo ngại phương án tài chính có nguy cơ đổ vỡ nếu cơ chế giá FIT bị bãi bỏ mà không có quy định chuyển tiếp phù hợp.

Trong khi Nghị quyết 70-NQ/TW yêu cầu cơ chế đặc thù để phát triển mạnh điện rác, mức giá đang được xem xét thấp hơn đáng kể mức đủ bù chi phí.

Nghịch lý là trong khi gần 60% rác thải sinh hoạt vẫn được chôn lấp (theo Cục Môi trường), những nhà máy điện rác được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng lại rơi vào cảnh “đói” nguyên liệu: Nhà máy điện rác Bến Tre tiếp nhận khoảng 350 tấn rác/ngày, chỉ bằng 58% công suất thiết kế; Nhà máy điện rác Hậu Giang chỉ khoảng 161 tấn/ngày, tương đương 54% công suất giai đoạn 1.

Theo Cục Môi trường, cả nước hiện có 8 nhà máy điện rác đang vận hành thương mại. Thế nhưng, sau 12 năm có giá FIT, công suất điện rác mới chiếm khoảng 0,13% tổng công suất nguồn điện cả nước.

Giá FIT là "mỏ neo" cho những khoản đầu tư nghìn tỷ

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc thường trực Công ty Luật TNHH Vietthink, nhấn mạnh điện rác không thuần túy là dự án nguồn điện thương mại mà còn đảm nhiệm chức năng xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

So với các nguồn điện khác, các dự án điện rác có suất đầu tư rất cao (theo các nhà đầu tư, khoảng 120-155 tỷ đồng/MW, gấp 4-5 lần nhiệt điện than), thiết bị công nghệ chính phải nhập khẩu, chi phí vận hành và bảo dưỡng lớn. Để hoàn thành một dự án, doanh nghiệp có thể mất 7-10 năm chuẩn bị thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng; riêng chi phí trước khi khởi công đã 100-200 tỷ đồng.

Gần 60% rác thải sinh hoạt vẫn được chôn lấp, trong khi nhiều nhà máy điện rác được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng lại rơi vào cảnh “đói” nguyên liệu. Ảnh: Hoàng Hà

Cơ chế giá FIT 10,05 UScents/kWh trong 20 năm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg là căn cứ để doanh nghiệp xây dựng phương án tài chính, cũng như để các tổ chức tín dụng thẩm định, giải ngân những khoản vay nghìn tỷ đồng.

Theo luật sư Hà, đây chính là “mỏ neo” thu hút nguồn lực xã hội vào lĩnh vực điện rác. Với quy mô công suất còn khá nhỏ – tối đa chỉ khoảng 700 MW – việc duy trì giá ưu đãi không tạo áp lực đáng kể lên giá điện bình quân, trong khi lợi ích về môi trường rất lớn.

Vướng mắc hiện nay là Quyết định 31/2014/QĐ-TTg vẫn còn hiệu lực, trong khi khung giá phát điện cho điện chất thải rắn năm 2025 chỉ áp dụng khi Quyết định 31 hết hiệu lực. Khoảng trống này khiến đàm phán hợp đồng mua bán điện kéo dài; không ít nhà đầu tư chịu áp lực ký giá tạm tính thấp để kịp vận hành.

Điều đáng lo ngại là nhà đầu tư có nguy cơ rơi vào “thế kẹt kép”. Ở nguồn thu thứ nhất, hợp đồng mua bán điện (PPA) được xây dựng theo mẫu, khiến nhà đầu tư có rất ít dư địa đàm phán các điều khoản cốt lõi về giá, điều độ hay phân bổ rủi ro. Khi bên mua điện duy nhất là doanh nghiệp nhà nước, mọi rủi ro về điều độ hay thay đổi chính sách đều dồn về phía nhà đầu tư, bà Hà phân tích.

Với nguồn thu thứ hai, doanh nghiệp gặp khó khi đề nghị địa phương cam kết khối lượng rác tối thiểu hoặc ký hợp đồng xử lý rác dài hạn tương ứng với thời gian vay vốn, khấu hao nhà máy. Tại một số địa phương, hợp đồng chỉ được ký theo năm hoặc theo chu kỳ dự toán ngân sách.

Sự bấp bênh của cả hai nguồn thu khiến các tổ chức tín dụng thiếu cơ sở xác định dòng tiền trả nợ, có thể dẫn đến việc siết chặt điều kiện cho vay hoặc từ chối giải ngân, Luật sư Hà nhìn nhận. Khi đó, thị trường thu hút vốn tư nhân vào lĩnh vực bảo vệ môi trường có nguy cơ “bị đóng băng”. Bà cũng lưu ý, phần lớn dự án điện rác được đầu tư bằng vốn doanh nghiệp, không theo phương thức đối tác công tư (PPP), nên không được hưởng cơ chế bảo đảm, chia sẻ rủi ro từ phía Nhà nước.

Đặc biệt, đối với những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang thi công xây dựng, nếu giá FIT bị bãi bỏ hoặc thay thế bằng mức giá thấp hơn mà không có cơ chế chuyển tiếp, phương án tài chính ban đầu có nguy cơ bị phá vỡ, dẫn tới đình trệ dự án, tranh chấp pháp lý, khó khăn trong thu hồi vốn và trả nợ vay.

“Trong nhiều năm qua, tồn tại rất nhiều rào cản về thể chế và pháp lý cho lĩnh vực điện rác chưa được thực sự tháo gỡ, nay lại thêm các bất lợi về xác định giá bán điện, các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ càng khó khăn hơn và vô hình trung là lĩnh vực này khó thu hút nguồn lực đầu tư hơn”, luật sư Hà nhấn mạnh.

"Cào bằng” giá FIT điện rác với điện gió, điện mặt trời, nhà máy nghìn tỷ điện rác trước nguy cơ “chết yểu”.

Cần bảo lưu giá 10,05 UScents/kWh trong 20 năm

Mới đây, tập thể các nhà đầu tư điện rác kiến nghị, trường hợp Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg bị bãi bỏ hoặc thay thế, bảo lưu mức giá tương đương 10,05 UScents/kWh trong 20 năm đối với những dự án đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm chính sách mới có hiệu lực. Với các dự án đang thi công xây dựng, cần quy định cụ thể điều khoản chuyển tiếp để doanh nghiệp hoàn tất đàm phán, ký hợp đồng mua bán điện, đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, kiến nghị này cần được xem xét trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm đầu tư khi pháp luật thay đổi tại khoản 2 Điều 12 Luật Đầu tư năm 2025: trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn mức nhà đầu tư được hưởng trước đó, nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi theo quy định cũ cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại. Việc xem xét bảo lưu cơ chế giá FIT cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh yêu cầu không hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp.

Các nhà đầu tư cũng đề nghị không “cào bằng”, áp dụng chung quy chế chuyển tiếp của điện gió, điện mặt trời cho điện rác. Khác với cơ chế FIT điện mặt trời, điện gió đều ấn định hạn chót vận hành thương mại, Quyết định 31/2014/QĐ-TTg không quy định thời điểm kết thúc; dự án điện rác cũng cần 7-10 năm, trong khi điện mặt trời chỉ 6-12 tháng.

Trung Quốc, với gần 1.000 nhà máy điện rác, giữ giá điện rác cố định 0,65 Nhân dân tệ/kWh (khoảng 2.600 đồng/kWh) suốt 20-25 năm, chỉ điều chỉnh với dưới 3% số nhà máy đã thu hồi xong vốn hoặc có quy mô cực lớn.

Mô hình tính toán đại diện tại văn bản kiến nghị mới cho kết quả khoảng 3.020 đồng/kWh, còn mức giá đang được xem xét chỉ khoảng 2.000 đồng/kWh. Theo các nhà đầu tư, ngay với giá FIT hiện hành, IRR chỉ khoảng 9-11%, gần như hòa vốn; với mức 2.000 đồng/kWh, dòng tiền nhiều dự án có nguy cơ không đủ trả nợ.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đã đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển mạnh các hệ thống xử lý rác có thu hồi năng lượng. Chính phủ đã giao các bộ, ngành xây dựng cơ chế đặc thù này (Nghị quyết 328/NQ-CP); Bộ Công Thương (Công văn 7933/BCT-ĐL) cũng khẳng định sẽ có quy định chuyển tiếp nếu bãi bỏ Quyết định 31. Vấn đề là các cam kết này cần sớm được cụ thể hóa bằng văn bản, trước khi hàng loạt dự án đến hạn vận hành thương mại.

Vì thế, xây dựng cơ chế giá đặc thù, hợp lý và ổn định, đi kèm quy định chuyển tiếp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư không đơn thuần là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn tạo động lực huy động nguồn lực tư nhân giải quyết bài toán rác thải. Sau 12 năm, câu hỏi không còn là điện rác phát triển nhanh hay chậm, mà là định hướng “phát triển mạnh” của Nghị quyết 70 có thành hiện thực hay không.