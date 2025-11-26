Hệ thống quan trắc vận hành 24/24

Mới đây, tại tọa đàm "Cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị", một đại biểu có chia sẻ về việc Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về môi trường năm 2025 đã đi khảo sát tại nhà máy đốt rác phát điện ở Hà Nội. Khi đi khảo sát thấy biểu hiện rất sạch, đẹp nhưng “số liệu quan trắc cụ thể không có”.

"Các nhà máy đốt rác phát điện bước đầu làm giảm ô nhiễm môi trường ở mặt đất rất đáng kể. Nhưng có giảm ô nhiễm môi trường không khí không thì hiện chúng ta chưa có số liệu quan trắc", vị này nêu vấn đề.

Để làm rõ thông tin này, PV VietNamNet đã liên hệ với các đơn vị vận hành nhà máy đốt rác phát điện nhằm xác minh về hệ thống quan trắc môi trường.

Trao đổi với PV.VietNamNet, Tổng giám đốc Nhà máy điện rác Seraphin (Tập đoàn AMACCAO) ở phường Tùng Thiện, TP Hà Nội, ông Phạm Trung Kiên cảm thấy khá bất ngờ trước thông tin nhà máy điện rác không có số liệu quan trắc.

Ông Kiên chia sẻ: “Khi đọc thông tin trên báo, chúng tôi có phần ngạc nhiên. Không rõ tình hình tại các nhà máy điện rác khác của Hà Nội ra sao, nhưng tại Seraphin, hệ thống quan trắc hoạt động liên tục và được công khai tại cổng để người dân cùng giám sát. Song song đó, toàn bộ dữ liệu đều được lưu đầy đủ từng giờ từng phút và truyền về Sở Tài nguyên & Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) theo thời gian thực để giám sát chặt chẽ.”

Theo đại diện nhà máy này, trong suốt quá trình vận hành, nhà máy điện rác thực hiện quan trắc môi trường liên tục 24/24 theo thời gian thực. Hệ thống quan trắc này ngoài phục vụ cho nhân viên vận hành giám sát và theo dõi để có cách thức vận hành phù hợp, các thông số đều được đưa ra màn hình hiển thị công khai ở cổng nhà máy để toàn dân giám sát.

Màn hình hiển thị ở cổng nhà máy điện rác Seraphin

Đồng thời, các thông số cũng được cập nhật liên tục và định kỳ 5 phút một lần gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội. Đây là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật và đang được thành phố triển khai kiểm soát chặt chẽ.

“Toàn bộ thông số đều được lưu trữ và trích xuất hằng ngày để báo cáo với Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo theo đúng quy định của cơ quan chức năng và pháp luật”, vị đại diện cho hay.

Cũng theo đại diện Nhà máy điện rác Seraphin, các chỉ tiêu bụi mịn của nhà máy luôn ở mức thấp hơn tiêu chuẩn châu Âu nhiều lần, tức là rất tốt. Những thông số khác về khí thải cũng đều đáp ứng và đạt vượt theo hướng an toàn hơn nhiều so với tiêu chuẩn châu Âu.

“Chúng tôi rất trân trọng ý kiến trên của các đại biểu, đây vừa là cơ hội để công khai các chỉ số, việc làm tích cực của nhà máy; vừa là động lực để hoàn thiện hơn nữa, làm tốt hơn nữa. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp các đoàn đại biểu quốc hội, cơ quan chuyên môn đến thăm, làm việc, quan sát trực tiếp hoạt động và hệ thống quan trắc của nhà máy.” - Ông Kiên nhấn mạnh thêm.

Cơ quan chức năng của Sở NN&MT vẫn nhận được đầy đủ các số liệu quan trắc từ các nhà máy điện rác hàng giờ, hàng ngày

Cơ quan quản lý nói gì?

Trao đổi với VietNamNet sáng 26/11 về vấn đề trên, ông Nguyễn Tân Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội) khẳng định, ở các nhà máy đốt rác phát điện tại Hà Nội đều thực hiện quan trắc online 24/24. Những số liệu này được truyền dẫn trực tiếp về cơ quan chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội để thực hiện quản lý và giám sát.

“Cơ quan chức năng của Sở vẫn nhận được đầy đủ các số liệu quan trắc từ các nhà máy điện rác hàng giờ, hàng ngày”. Ông Cương nhấn mạnh và cho biết, trong quá trình nhà máy điện rác hoạt động, các số liệu quan trắc đều được theo dõi chặt chẽ.

Đến nay, từ số liệu quan trắc chưa phát hiện chỉ số nào vượt quá mức quy định cho phép. Ngoài số liệu quan trắc online, cơ quan chức năng còn đi kiểm tra theo giấy phép môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hơn nữa, các tiêu chuẩn về khí thải của nhà máy đốt rác phát điện đều được quy định rõ ràng. Theo đó, nhà máy phải đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn này thì mới được phép hoạt động, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chia sẻ thêm.

Được biết, Hà Nội hiện có hai nhà máy đốt rác phát điện đang vận hành: Nhà máy điện rác Sóc Sơn (tại xã Trung Giã, trước đây thuộc huyện Sóc Sơn) do Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội - một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn China Tianying (CNTY) - Trung Quốc làm chủ đầu tư; và Nhà máy điện rác Seraphin (tại phường Tùng Thiện, trước đây là thị xã Sơn Tây) do Tập đoàn AMACCAO - một doanh nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư.