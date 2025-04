Vàng

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục trên ngưỡng 3.000 USD/ounce lần đầu tiên vào tháng trước do lo ngại về suy thoái kinh tế, bất ổn về thuế quan và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương.

Giá vàng thế giới đạt gần 3.150 USD/ounce vào cuối tháng 3, sau đó giảm xuống chỉ còn hơn 3.000 USD/ounce.

Theo John Reade, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, đợt tăng giá trong năm nay cho thấy vị thế lâu dài của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Những đợt giảm giá gần đây không làm thay đổi điều đó. Bất ổn về chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng, kéo theo giá vàng tăng cao hơn.

Các nhà phân tích tại Bank of America duy trì mục tiêu giá vàng là 3.500 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng. Nguồn: Kitco

Tiền tệ

Một số loại tiền tệ, bao gồm cả USD, thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho đồng bạc xanh do đồng tiền này lao dốc sau thông báo về thuế quan của Trump.

Chuyên gia George Saravelos của Deutsche Bank cho biết, USD không tăng giá có nghĩa là vị thế của nó có thể bị đe dọa.

Các yếu tố bao gồm thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ vượt ngưỡng 4% trong những tháng gần đây và mối tương quan giảm giữa đồng USD và tài sản rủi ro.

Các nhà phân tích của UBS cho biết chỉ số USD đã giảm khoảng 1% từ đầu tháng 4.

Các nhà đầu tư thường chuyển sang đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ, cả hai đều đã tăng giá trong tháng này.

"Yên được coi là tài sản trú ẩn an toàn vì Nhật Bản là một trong những chủ nợ lớn nhất thế giới", Jason DeLorenzo, chủ sở hữu và giám đốc của công ty tư vấn đầu tư Ad Deum Funds, đánh giá. Khi có biến động toàn cầu, người Nhật chọn đồng yên và đồng tiền này sẽ tăng giá.

Biểu đồ USD. Nguồn: Kitco

Trái phiếu kho bạc

Trái phiếu kho bạc do Chính phủ Mỹ phát hành. Chúng được coi là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất do có trả lãi suất, không có rủi ro.

David Weild, cựu phó chủ tịch của Nasdaq, cho rằng tình trạng hỗn loạn kinh tế làm giảm giá trị của hầu hết các loại tài sản ngoại trừ trái phiếu do các quốc gia vững chắc như Mỹ phát hành.

"Nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra sau năm 2008, thứ duy nhất phục hồi trong trường hợp đó là trái phiếu kho bạc", ông nói.

Davide Accomazzo, giảng viên tài chính tại Trường Kinh doanh Graziadio thuộc Đại học Pepperdine, phân tích, trái phiếu kho bạc là khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ biến động, nhưng có thể không còn như vậy trong thời gian dài nữa.

Theo Davide Accomazzo, chính sách mới được đề xuất có thể gây tổn hại đến nền kinh tế và cũng tạo ra lạm phát, một kết quả không mong muốn nhất. Trái phiếu hoạt động tốt trong thời kỳ suy thoái kinh tế, nhưng lại không tốt trong thời kỳ lạm phát.

Các nhà phân tích của Deutsche Bank nhận định, đợt bán tháo cực kỳ dữ dội vừa qua của trái phiếu kho bạc thêm bằng chứng cho thấy chúng đang mất đi vị thế trú ẩn an toàn truyền thống.

(Theo BI)