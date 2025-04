Giá vàng hôm nay 4/4/2025 trên thị trường quốc tế lao dốc do hoạt động chốt lời. Tuy nhiên, vàng vẫn có xu hướng khởi sắc do lo ngại bất ổn kinh tế sau khi Mỹ công bố áp thuế đối ứng. Trong nước, vàng nhẫn và SJC tăng mạnh rồi rơi tự do.