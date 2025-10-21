Sáng 21/10, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) đang trích xuất camera để xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 ô tô xảy ra trên cầu Bình Lợi.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Bình Lợi, TPHCM. Ảnh: A.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đang di chuyển qua cầu Bình Lợi, xe 7 chỗ xảy ra va chạm mạnh với ô tô 5 chỗ chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến ô tô 5 chỗ văng sang làn đường xe máy, lật ngửa nằm chắn ngang đường, tài xế mắc kẹt trong cabin. Còn xe 7 chỗ loạng choạng, đâm vào thành cầu Bình Lợi.

Xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Ảnh: AV

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ đưa tài xế bị thương đi cấp cứu. Công an phường Hiệp Bình đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông.