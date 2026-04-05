Các bác sĩ Khoa Nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo cho một bệnh nhân 61 tuổi, người từng trải qua phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt triệt căn do ung thư vào năm 2025.

Dù kết quả điều trị ung thư khả quan, người đàn ông này lại phải đối mặt với một “di chứng” nặng nề: Mất hoàn toàn khả năng cương dương. Điều này khiến chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng, kéo theo áp lực tâm lý, mặc cảm và sự đổ vỡ trong đời sống vợ chồng.

Trước khi tìm đến bệnh viện, bệnh nhân đã đi khám ở nhiều nơi, thử qua nhiều phương pháp điều trị nhưng không đạt hiệu quả. Hy vọng gần như khép lại cho đến khi ông được thăm khám chuyên sâu tại Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo điều trị rối loạn cương dương cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo, giải pháp được xem là “cứu cánh” cuối cùng cho các trường hợp rối loạn cương dương nặng, không đáp ứng điều trị nội khoa.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 1,5 giờ. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, tình trạng ổn định và nhanh chóng được xuất viện. Đáng chú ý, thiết bị hoạt động hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu, giúp người bệnh lấy lại sự tự tin và hy vọng tái lập đời sống cá nhân.

Trước đó Khoa Nam học cũng đã thực hiện thành công kỹ thuật này cho bệnh nhân Đ.M.T (62 tuổi, Hà Nội), người bị mất hoàn toàn khả năng cương dương, biến chứng thường gặp sau các phẫu thuật vùng chậu.

Sau can thiệp, bệnh nhân chia sẻ từng nghĩ sẽ phải sống cả đời trong mặc cảm, nhưng giờ đây đã có thể hy vọng trở lại là chính mình, sống trọn vẹn hơn.

Đặc biệt, một trường hợp khác là nam thanh niên 33 tuổi bị liệt dương kéo dài. Sau hai năm kết hôn, người này không thể quan hệ tình dục và chưa có con. Sau khi được phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo, cuộc sống vợ chồng thay đổi rõ rệt và hiện tại, vợ bệnh nhân đã mang thai.

BS, CKII Nguyễn Tuấn Đạt, Chủ nhiệm khoa Nam Học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: “Đây là một trường hợp đặc biệt mà những người làm chuyên môn như chúng tôi cảm thấy hành động của mình thực sự mang lại ý nghĩa, hạnh phúc cho người bệnh”.

Theo bác sĩ Đạt, kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo bao gồm việc đưa vào cơ thể một thiết bị gồm ba bộ phận: Hai trụ đặt trong thể hang dương vật, một bơm nằm ở bìu và một túi chứa dung dịch đặt trong ổ bụng. Khi có nhu cầu, người bệnh chỉ cần bóp bơm để tạo sự cương cứng và có thể xả để trở lại trạng thái bình thường sau khi quan hệ.

Ưu điểm của phương pháp là không ảnh hưởng đến khoái cảm hay khả năng xuất tinh, nếu tinh hoàn và ống dẫn tinh còn nguyên vẹn. Đặc biệt, với đường rạch nhỏ ở vùng bìu, gần như không để lại sẹo, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, rối loạn cương dương, đặc biệt sau các can thiệp ngoại khoa như phẫu thuật ung thư, không phải là “án chung thân”. Tuy nhiên, nhiều nam giới vẫn chọn cách im lặng chịu đựng vì tâm lý e ngại, khiến tình trạng kéo dài và khó điều trị hơn.

Vì vậy, người bệnh cần chủ động thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa uy tín để được tư vấn và điều trị đúng hướng. Việc tiếp cận sớm các phương pháp hiện đại như đặt thể hang nhân tạo không chỉ giúp cải thiện chức năng sinh lý mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, giữ gìn hạnh phúc gia đình.