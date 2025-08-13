Chị Huyền Ngô sang Liên bang Nga sinh sống và làm việc từ năm 2019. Trong thời gian sống tại Nga, chị gặp gỡ và nên duyên với một người đàn ông bản địa. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ đã đơm hoa kết trái với hai em bé lai xinh xắn, đáng yêu.

Hiện là mẹ của hai con nhỏ, chị Huyền Ngô thường xuyên chia sẻ những video ngắn về cuộc sống gia đình nơi đất khách. Trong những thước phim giản dị ấy, chị không chỉ ghi lại khoảnh khắc đời thường mà còn lồng ghép quảng bá văn hóa, ẩm thực truyền thống Việt Nam. Những đoạn clip mộc mạc nhưng chân thành đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Qua đó, chị mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa quê hương đến bạn bè quốc tế.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Huyền Ngô.

Cũng như nhiều kiều bào xa xứ khác, chị Huyền Ngô đặc biệt quan tâm đến việc trao chuyền ngôn ngữ tiếng Việt cho các con. Chị chia sẻ rằng do không thành thạo tiếng Nga nên trong gia đình, tiếng Anh được dùng như ngôn ngữ giao tiếp chính. Hai bé học mẫu giáo tại Nga, đều nói tiếng Nga thành thạo. Nhờ đó, các con chị hiện nay đều sử dụng lưu loát cả tiếng Anh và tiếng Nga.

Tuy nhiên, khi các con dần lớn, chị bắt đầu lo lắng rằng các bé có thể mất dần mối liên kết với cội nguồn. Vì vậy, mỗi buổi tối, chị đều dành khoảng một tiếng để cùng các con đọc truyện, nghe nhạc tiếng Việt, những bài hát quen thuộc như “Một con vịt”, “Chú ếch con”... Chị còn mua sách giáo khoa lớp 1 về để dạy con học bảng chữ cái, đánh vần và đếm số bằng tiếng Việt.

Theo chị Huyền Ngô, ban đầu các con không mấy hứng thú với tiếng Việt như với tiếng Anh hay tiếng Nga - những ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Khi chị cố gắng trò chuyện bằng tiếng Việt, các bé còn tỏ ra không hợp tác. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi con lớn lên.

“Khi bé đầu được 3 tuổi, bắt đầu thể hiện sự tò mò với tiếng Việt, tôi liền tận dụng cơ hội đó để dạy con. Bé thứ hai thì về Việt Nam đúng dịp Tết khi đang trong giai đoạn tập nói, nên tiếp nhận tiếng Việt rất nhanh và nói sõi luôn.”

Quay lại Nga, do môi trường giao tiếp hạn chế, vốn từ tiếng Việt của các bé bị thu hẹp và tiến độ học chậm hơn. Tuy nhiên, vợ chồng chị không ép buộc con cái, mà để các con được lựa chọn và tiếp thu một cách tự nhiên.

“Tôi thường dùng tiếng Việt để nói chuyện với các con và các bé cũng bắt đầu phản hồi lại bằng tiếng Việt. Mỗi ngày một chút, vốn từ vựng của con tăng lên. Có lúc con còn có thể kể lại cả một sự việc hoàn toàn bằng tiếng Việt mà không cần mẹ hỗ trợ,” chị chia sẻ.

Người luôn sát cánh cùng chị trong hành trình dạy con học tiếng Việt chính là ông xã. Anh ủng hộ vợ hết lòng, thậm chí còn khuyến khích đưa các con về Việt Nam mỗi năm 2–3 tháng để học tiếng Việt tại quê nhà. Với anh, việc các con thành thạo tiếng Anh, tiếng Nga là cần thiết, nhưng quan trọng không kém là phải nói được tiếng Việt. Anh cho rằng, mang trong mình một nửa dòng máu Việt, các con không thể quên cội nguồn của mình, dù sống ở đâu.

Ông xã luôn ủng hộ chị Huyền Ngô dạy con tiếng Việt.

Không chỉ chú trọng ngôn ngữ, chị Huyền Ngô còn rất quan tâm đến việc gìn giữ văn hóa Việt Nam trong đời sống gia đình. Vào những dịp lễ, Tết, chị đều chuẩn bị các món ăn truyền thống, trang trí nhà cửa để tạo không khí đậm đà bản sắc dân tộc, giúp các con thấm nhuần văn hóa Việt một cách tự nhiên và gần gũi.

“Đây là điều rất quan trọng với một gia đình đa văn hóa như chúng tôi. Các con mang hai dòng máu, trong đó có dòng máu Việt, nên vợ chồng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để các con được tiếp xúc và hiểu biết về văn hóa quê hương. Dịp Tết, chúng tôi sắp xếp để các con về Việt Nam thăm ông bà ngoại, họ hàng, tham gia không khí Tết cổ truyền. Gần như năm nào gia đình tôi cũng về Việt Nam đón Tết,” chị chia sẻ.