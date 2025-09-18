Volvo là nhà sản xuất ô tô đầu tiên phát minh dây đai an toàn ba điểm từ năm 1959 và kể từ đó đến nay, thiết kế này đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu và hàng triệu sinh mạng được cứu sống, chỉ nhờ một cái ấn chốt. Tuy nhiên, hiện nay, ngay cả hãng xe tiên phong trong lĩnh vực này cũng có thể gặp những vấn đề về dây an toàn.

Volvo cũng gặp phải vấn đề với dây an toàn do lỗi từ nhà cung cấp. Ảnh: Carscoops

Cụ thể, cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) vừa đưa ra thông báo triệu hồi 1.355 xe, bao gồm các dòng xe XC90, XC60, V90 Cross Country và V60 Cross Country, được sản xuất trong thời gian từ 18/6-10/7/2025 và bán ra dưới phiên bản 2026.

Volvo giải thích thanh xoắn bên trong bộ thu dây an toàn có thể bị hỏng trong quá trình sản xuất. Khi xảy ra va chạm, dây đai vai có thể bung ra không kiểm soát, giảm khả năng giữ chặt hành khách và làm tăng nguy cơ chấn thương.

Hãng xe sang Thụy Điển cho biết nguyên nhân đến từ lỗi của một nhà cung cấp phụ tùng và khẳng định vấn đề không xuất phát từ khâu lắp ráp của mình.

Đợt triệu hồi xe sẽ bắt đầu từ ngày 30/10/2025. Chủ xe bị ảnh hưởng sẽ được liên hệ trực tiếp, các đại lý sẽ thay thế miễn phí dây an toàn phía trước (cả bên trái và bên phải). Volvo chưa cho biết hãng chưa ghi nhận bất kỳ thương tích nào liên quan đến vấn đề dây an toàn liên quan đến lỗi kể trên.

Theo Carscoops

