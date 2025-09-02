Dây an toàn là một trong những trang bị an toàn quan trọng nhất trên xe hơi, xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 và nhanh chóng trở thành “lá chắn” đầu tiên bảo vệ người lái trước các cú va chạm, chấn thương cổ hay đập mặt vào vô lăng. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của dây an toàn cũng dễ hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không nhiều người biết được tác dụng thực sự của nút nhựa nhỏ được đính trên dây an toàn. Ảnh: Ngô Minh

Hãy lấy nút nhựa nhỏ mà bạn nhìn thấy ở giữa dây đai an toàn làm ví dụ, nút này cách một khoảng ngắn so với chốt khóa ở phần eo, có thể có một nút đôi trên dây đeo vai. Nhưng có bao nhiều người trong số tài xế đang lái xe biết được công dụng thực sự của nút nhựa nhỏ nằm gần chốt khóa.

Nút nhựa nhỏ trên dây đai an toàn gọi là gì?

Chi tiết này có tên kỹ thuật là “nút chặn khóa dây an toàn”. Dù nhỏ bé, nó giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc ngăn chốt kim loại trượt quá xa trên dây và bị rơi xuống, kẹt ở phía dưới ghế.

Về mặt kỹ thuật, dây an toàn bên trong xe vẫn hoạt động bình thường mà không cần nút chặn này, nhưng người dùng sẽ khó chịu hơn nhiều nếu phải cầm chốt và cố định nó vào khóa mỗi khi ngồi lên xe mà không có nó.

Dù nhỏ bé, nút nhựa nhỏ trên dây an toàn lại giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. Ảnh: Ngô Minh

Ngoài ra, khi ngồi xuống ghế và với tay lấy dây an toàn để thắt vào người, bạn không phải mất thời gian tìm kiếm hoặc kéo chốt từ khe ghế ra ngoài, tăng sự tiện lợi cho người dùng. Cuối cùng, việc phải loay hoay tìm chốt khi xe đang di chuyển rất nguy hiểm. Nút chặn giúp loại bỏ rắc rối này.

Điều gì xảy ra nếu mất nút chặn?

Nếu dây an toàn không có nút chặn, chốt khóa sẽ dễ dàng trượt dọc tự do trên toàn bộ chiều dài của dây. Sau mỗi lần tháo dây, nó có thể rơi xuống tận đáy ghế, gây khó chịu và mất thời gian để tìm lại. Về lâu dài, thói quen không thắt dây an toàn ngay khi lên xe còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khi nút nhựa nhỏ này bị hỏng, bạn đừng ngần ngại thay thế chúng. Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ của dây an toàn, nhưng nút chặn giúp duy trì sự tiện lợi và tính sẵn sàng của chốt khóa. Nếu chẳng may bị rơi ra, bạn nên thay thế ngay để việc sử dụng dây an toàn luôn thuận tiện và an toàn nhất.

