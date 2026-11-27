Đối với giáo dục phổ thông, một trong những yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra là việc dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Phương án thi cần ổn định và công bố sớm

Chiều 27/11, phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra một số gợi mở cho giáo dục phổ thông. Ông yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông phải đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

Bên cạnh đó, các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội.

“Phương án thi cần ổn định và công bố sớm. Việc dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: MOET

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao.

Đối với giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học.

Bên cạnh đó, cần định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước, tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đảm bảo cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Với giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực tế có những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục, cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng.

“Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo, kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém”, Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.

Khắc phục tình trạng học để thi, ngăn chặn gian lận trong thi cử

Cũng tại hội thảo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà Chính phủ đã, đang và sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới.

​Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo rà soát toàn diện, đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh, lấy phát triển phẩm chất, năng lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước làm trọng tâm.

“Việc đổi mới phải có lộ trình khoa học, không gây xáo trộn. Đặc biệt, kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo công bằng, khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, thành tích ảo và ngăn chặn gian lận trong thi cử”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Cùng với đó là tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên và mất cân đối cơ cấu đội ngũ, nhất là tại các đô thị, khu vực đông dân cư, trên cơ sở dự báo dài hạn về dân số và quy mô học sinh, tránh dư thừa trong tương lai; phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên ngay trong năm học 2026-2027.

Ông cho hay Chính phủ đang chỉ đạo về sửa đổi Nghị định 116 nhằm thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng giáo viên, ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và các địa bàn còn thiếu trường, thiếu lớp, đảm bảo mọi trẻ em có cơ hội tiếp cận giáo dục một cách công bằng và có chất lượng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: MOET

Đối với giáo dục đại học, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho hay, Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và hướng tới là giảm tối thiểu 20% số cơ sở để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và công việc này sẽ hoàn thành vào quý 1/2027.

Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đang được tập trung triển khai, trong đó phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, 3-5 đại học tinh hoa dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống.

Đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, Phó Thủ tướng khẳng định đây là hai trụ cột quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, cần được quan tâm đầu tư tương xứng. Chính phủ đã cơ bản hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và đến nay đã vượt xa mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở, với quan điểm sắp xếp giảm đầu mối phải hướng đến mục tiêu đổi mới công tác quản trị và nâng cao chất lượng đào tạo.

"Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại và hội nhập, ưu tiên đầu tư cho các cơ sở đào tạo chất lượng cao, các ngành, nghề trọng điểm tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.