Trước thực tế điểm thi tốt nghiệp THPT có nhiều biến động nhưng tỷ lệ tốt nghiệp vẫn duy trì trên 99%, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy cho rằng cần có cơ chế chuẩn hóa điểm học bạ theo phổ điểm thi.

Đề xuất trên được PGS.TS Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, đưa ra tại Hội thảo giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 27/11.

Ông dẫn chứng sự biến động đáng kể của kết quả môn Toán trong ba năm gần đây. Theo đó, điểm trung bình môn Toán từ 6,45 năm 2024 đã giảm xuống 4,78 năm 2025, sau đó tăng trở lại 5,65 trong năm 2026.

Đáng chú ý, số thí sinh đạt điểm 10 môn Toán vào năm 2024 không có em nào, nhưng đến năm 2026 đã tăng lên hơn 4.200 em. Trong khi đó, tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới 5 giảm từ 56% xuống còn 38%.

Theo ông Huy, những thay đổi này cho thấy công tác xây dựng đề thi đã có những cải thiện, khả năng phân hóa cũng tốt hơn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn thiếu công cụ cân bằng đề thi và các báo cáo kỹ thuật được công khai để phản ánh chính xác chất lượng đánh giá.

“Nếu chỉ nhìn vào điểm thi, hiện nay chúng ta chưa thể khẳng định chất lượng dạy học tăng lên hay chưa, cũng chưa thể xác định có sự khác biệt như thế nào giữa các khu vực địa lý”, ông nói.

PGS.TS Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một vấn đề khác được chuyên gia đặt ra là sự chênh lệch giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ, trong khi tỷ lệ tốt nghiệp nhiều năm vẫn duy trì trên 99%.

Theo ông, một trong những nguyên nhân là điểm học bạ chiếm 50% trong công thức xét công nhận tốt nghiệp THPT, nhưng lại là thành tố ít có khả năng phân hóa. Ở một số nơi, tình trạng lạm phát điểm số còn khiến kết quả học bạ chưa phản ánh đúng năng lực thực tế của học sinh.

Để khắc phục, ông đề xuất nghiên cứu phương án “neo” điểm học bạ theo phổ điểm bài thi tốt nghiệp THPT.

Chẳng hạn, điểm trung bình học bạ môn Toán của học sinh một trường đạt 8,5, nhưng điểm trung bình môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT của học sinh trường đó chỉ đạt 5,5. Khi chuẩn hóa điểm học bạ để phục vụ xét tuyển đại học, có thể sử dụng kết quả bài thi tốt nghiệp làm điểm neo để điều chỉnh.

Theo chuyên gia, đây là một cách tham chiếu nhằm hạn chế tình trạng điểm học bạ cao nhưng không tương xứng với năng lực thể hiện qua bài thi. Khi có cơ chế đối sánh, các thầy cô trong quá trình dạy học cũng buộc phải có cách kiểm tra, đánh giá thực chất hơn.

Đại học tuyển sinh không chỉ nhìn theo điểm số

Bên cạnh đó, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy cũng đề xuất thay đổi cách tiếp cận trong tuyển sinh đại học.

Theo ông, thay vì chỉ dựa vào một mức điểm hoặc một phương thức tuyển sinh, cần xây dựng hồ sơ năng lực cho từng chương trình đào tạo.

“Để vào được chương trình ấy, cần xác định rõ người học cần có những năng lực gì để theo học, chứ không phải là điểm Toán, Lý, Hóa bao nhiêu”, ông nêu quan điểm.

Ông Huy cũng cho rằng Bộ GD-ĐT có thể ban hành một mẫu chuẩn để các trường xây dựng hồ sơ năng lực đầu vào cho từng chương trình đào tạo.

Khi đã xác định được những yêu cầu cụ thể về năng lực, các trường có thể sử dụng những phương thức tuyển sinh khác nhau, miễn bảo đảm lựa chọn được người học đáp ứng yêu cầu đầu vào.

Cách làm này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo. Các trường phải chứng minh được phương thức tuyển sinh mình lựa chọn có khả năng đánh giá và tuyển đúng người học phù hợp với chương trình đào tạo.

“Mục tiêu cuối cùng không chỉ là tuyển đủ chỉ tiêu mà phải tuyển đúng người, giúp người học theo đuổi đúng chuyên môn và phát huy năng lực. Khi đó, những lãng phí do lựa chọn ngành học không phù hợp cũng có thể được hạn chế”, ông Huy nói.