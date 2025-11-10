Xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Nà Bó (đã đạt chuẩn nông thôn mới) và Tà Hộc (mới đạt 6/19 tiêu chí).

Sau khi bộ máy được kiện toàn, qua rà soát, xã mới đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới; trong đó có 2/20 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 bản đạt từ 10 – 15 tiêu chí, còn lại 16 bản mới đạt 1 – 4 tiêu chí.

Trên địa bàn xã, khu vực Nà Bó có nền tảng kinh tế - xã hội khá hơn, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ, trong khi nhiều bản thuộc khu vực Tà Hộc vẫn còn khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Sau sáp nhập, xã Tà Hộc mới đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới.

Từ năm 2021 đến nay, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của nhân dân, xã đã xây mới 10 nhà văn hóa bản, làm 16,6 km đường giao thông nông thôn, xây dựng Trạm Y tế Nà Bó, lắp 509 bóng điện chiếu sáng năng lượng mặt trời, xây 2 cầu treo, sửa chữa nhiều công trình trường học, bếp ăn, cổng trường. Những kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” trong quá trình thực hiện.

Để thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới và kế thừa thành quả ở 2 khu vực trước khi sáp nhập, xã Tà Hộc đã phát động phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại tất cả các bản, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức xã, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Các đoàn công tác được thành lập, trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng nhiệm vụ, từng địa bàn, bảo đảm sát với điều kiện thực tế và nhu cầu người dân.

Trong 10 tiêu chí chưa đạt, xã Tà Hộc xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập bền vững cho nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực hoàn thiện các tiêu chí khác. Xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia các hợp tác xã, phát triển mô hình sản xuất VietGAP, hữu cơ, xây dựng sản phẩm OCOP. Hiện toàn xã có 25 hộ kinh doanh nông sản, 20 hộ kinh doanh vận tải, 56 cơ sở tạp hóa, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thường xuyên, nhất là đối với các công trình hạ tầng nông thôn mới. Xã thành lập tổ giám sát cộng đồng ở từng bản để theo dõi tiến độ, chất lượng các hạng mục đầu tư; đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, công khai, minh bạch các nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, xã Tà Hộc chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới. Các thôn, bản, đoàn thể thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, họp bản, phát thanh qua hệ thống loa truyền thanh bằng tiếng dân tộc, pa nô, áp phích, mạng xã hội, nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng lên rõ rệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới.

Tại bản Bó Đươi – trung tâm xã Tà Hộc, Chi bộ và Ban quản lý bản đã chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế sau khi được chọn xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025. Bản duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả như trồng dâu tây, rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đạt thu nhập bình quân 37 triệu đồng/người/năm và chỉ còn 1 hộ nghèo. Cuối tháng 10/2025, 100 hộ dân trong bản đã đóng góp 24 triệu đồng lắp 30 bóng đèn năng lượng mặt trời, thể hiện tinh thần tự giác, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.

Trong giai đoạn 2025 – 2030, xã Tà Hộc phấn đấu không còn hộ nghèo, mỗi năm đạt ít nhất 1 tiêu chí nông thôn mới; cùng với đó có thêm 4 bản đạt chuẩn nông thôn mới và 2 bản đạt kiểu mẫu, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, dân vận khéo léo và sự đồng thuận của nhân dân, tin tưởng rằng xã Tà Hộc sẽ cán đích nông thôn mới đúng kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và bền vững.