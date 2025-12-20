Đội QLTT số 1 (Quảng Ninh) kiểm tra Hộ kinh doanh Trần Hữu Quyền

Hiện nay phương thức kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) đang có đà tăng trưởng tích cực, dự kiến đạt 25 - 27% trong năm 2025. Đây là hoạt động kinh doanh hiệu quả, dựa trên môi trường điện tử, qua đó đưa được hàng hóa đến tay người tiêu dùng một cách thuận lợi, dễ dàng, góp phần vào tăng trưởng chung của thương mại nội địa.

Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên sàn TMĐT và mở rộng mô hình này, xuất hiện tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Quan sát thực tế từ nhiều địa phương cho thấy, thủ đoạn vi phạm TMĐT ngày càng tinh vi: bán hàng qua mạng xã hội, livestream, sử dụng tài khoản ảo, mạo danh doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ nhanh, che giấu dấu vết giao dịch… khiến việc truy vết, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh càng về cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cao, ngành quản lý thị trường dốc toàn lực lượng đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đối với lĩnh vực TMĐT.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã thông tin về các giải pháp để hạn chế tình trạng hàng giả hàng nhái trên các sàn TMĐT hiện nay.

Theo Thứ trưởng, về pháp luật, chúng ta đã có hành lang pháp lý liên quan đến quản lý TMĐT, vấn đề xử lý vi phạm, góc độ bảo vệ người tiêu dùng. Có rất nhiều giải pháp, trong đó quy định trách nhiệm các cơ quan cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hiện Bộ Công Thương đang thay mặt Chính phủ báo cáo với Quốc hội để xây dựng Luật Thương mại điện tử, trong đó sẽ quy định trách nhiệm của từng chủ thể liên quan đến các sàn TMĐT.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, ban ngành liên quan đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị để chỉ đạo công tác liên quan đến phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái nói chung, trong đó có trên môi trường điện tử. Ngoài ra, Bộ công thương cũng đang thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về vấn đề trực tiếp chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên môi trường TMĐT.

Về tổ chức lực lượng triển khai, ngành Công thương có lực lượng chủ công là quản lý thị trường. Các địa phương cũng đã có lực lượng liên quan phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt phối hợp với Bộ Công an, Hải quan và các lực lượng khác tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục.

Thứ trưởng cho biết thêm, vào giữa năm, Chính phủ đã phát động Tháng cao điểm phòng, chống hàng giả theo Chỉ thị của Thủ tướng, huy động sự vào cuộc của tất cả các lực lượng chức năng, qua đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng hàng gian, hàng giả trên thị trường.

Liên quan đến vấn đề yêu cầu trách nhiệm của chủ sàn TMĐT, Thứ trưởng cho biết, trong quy định của pháp luật đã nêu rất rõ, để phòng hàng gian, hàng giả thì trước hết, chủ sàn phải kiểm soát vấn đề nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được đưa lên trên sàn TMĐT. Bên cạnh đó, hóa đơn, chứng từ phải đầy đủ. Khi giao nhận hàng phải kiểm tra, theo dõi giám sát và đền bù cho người tiêu dùng. Nếu trong trường hợp phát hiện có hàng giả, hàng nhái thì trong vòng 24 giờ phải yêu cầu dỡ bỏ gian hàng của người bán trên sàn TMĐT. Ngoài ra, cũng có các quy định về xử lý vi phạm do các lực lượng chức năng thực hiện.

Bộ Công Thương cũng xác định các lực lượng chức năng hiện nay dù trong môi trường TMĐT nhưng chuyện giao hàng vẫn là thực nên cần phải tấn công mạnh vào các kho hàng cũng như các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái.

(Nguồn: Cục quản lý và Phát triển thị trường trong nước)