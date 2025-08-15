Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy đã ký Quyết định số 2914/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Kế hoạch đặt mục tiêu triển khai các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ bình đẳng giới trong gia đình, đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Thông qua đó, việc tuyên truyền, phổ biến sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các thành viên, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Truyền thông công tác gia đình được triển khai đa dạng, bài bản.

Trong năm 2025, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào các nội dung trọng tâm như: phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong gia đình; đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em.

Bộ nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành Tư pháp trong quá trình điều tra, khởi tố, hòa giải và xét xử các vụ việc liên quan đến hôn nhân, gia đình và bạo lực gia đình với yêu cầu cán bộ tư pháp phải vừa thạo pháp luật, vừa nhạy bén trong công tác giáo dục, tư vấn, chuyển đổi hành vi.

Truyền thông được triển khai đa dạng, từ chuyên đề trên báo chí, phóng sự truyền hình, tới chương trình phát thanh cơ sở, podcast, các chiến dịch mạng xã hội và tài liệu tuyên truyền phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Một nội dung quan trọng là phản ánh việc thi hành pháp luật, nêu gương các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, đồng thời phơi bày những vi phạm để cộng đồng cùng lên án, cảnh tỉnh. Việc đưa câu chuyện thực tiễn, bài học thành công và mô hình hiệu quả lên mặt báo sẽ góp phần lan tỏa hành vi ứng xử văn minh trong gia đình.

Bộ giao Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, bảo đảm nội dung, tiến độ và hiệu quả của kế hoạch.

Để biến thông điệp thành hành động, kế hoạch còn hướng tới đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, tăng cường năng lực xử lý vụ việc, hỗ trợ nạn nhân và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

Mục tiêu cuối cùng là hình thành một môi trường xã hội - nơi bình đẳng trong gia đình được tôn vinh, bạo lực bị xóa bỏ và hạnh phúc gia đình trở thành chuẩn mực sống được mọi người chung tay gìn giữ.