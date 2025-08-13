Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các hoạt động tuyên truyền không chỉ được mở rộng về quy mô mà còn đổi mới về hình thức, nội dung, chú trọng nâng cao chất lượng và tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình – tế bào quan trọng của xã hội.

Điểm nhấn nổi bật là hàng loạt tin, bài chuyên đề đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, phản ánh sinh động những hoạt động triển khai công tác gia đình, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Đặc biệt, nhiều bài viết đã góp phần lan tỏa tinh thần của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, cổ vũ giá trị yêu thương và sẻ chia trong mỗi tổ ấm.

Song song đó, các bài phát thanh tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở đã hưởng ứng mạnh mẽ Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với thông điệp “Chung tay đem lại hạnh phúc cho mọi người”, cũng như kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam bằng khẩu hiệu “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”.

Không chỉ dừng lại ở ngành văn hóa, nhiều sở, ban, ngành khác của thành phố cũng đồng loạt vào cuộc, đưa công tác xây dựng gia đình trở thành phong trào xã hội sâu rộng. Các hoạt động đa dạng từ tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc, nhấn mạnh quyền được sống hạnh phúc, đến việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công, hộ khó khăn và các đối tượng yếu thế. Mỗi việc làm là một lời nhắc nhở về tình yêu thương, sự quan tâm và trách nhiệm cộng đồng.

Công tác bảo vệ trẻ em cũng được đặt ở vị trí trọng tâm. Thành phố đã cho ra mắt Bộ cẩm nang bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc vào các chương trình ngoại khóa ở trường học, phù hợp với từng độ tuổi. Những mô hình “Trường học gắn kết với gia đình và cộng đồng” được khuyến khích nhân rộng, tạo kênh kết nối hiệu quả giữa nhà trường và phụ huynh trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

Những khẩu hiệu về truyền thông về công tác gia đình đường lắp đặt trên đường phố.

Ở cấp cơ sở, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội đã hướng dẫn các xã, phường kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn liền với công tác gia đình và trẻ em. Việc tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện tại từng quận, huyện, thị xã giúp công tác quản lý bám sát thực tế và có điều chỉnh kịp thời.

Từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, trọng tâm là thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, cùng các chương trình, kế hoạch của UBND Thành phố.

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình sẽ được duy trì và nhân rộng với các mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Các vụ việc vi phạm pháp luật về gia đình sẽ được điều tra, xử lý kịp thời, đảm bảo tính răn đe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác gia đình ở cả cấp thành phố và cơ sở.

Cuối năm, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đây không chỉ là dịp để nâng cao nhận thức cộng đồng, mà còn khẳng định cam kết của Thủ đô trong việc gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam – nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Với những nỗ lực đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đang cho thấy một bức tranh sinh động về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới: hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc. Mỗi hoạt động truyền thông, mỗi hành động thiết thực đều góp phần thắp sáng ngọn lửa yêu thương trong từng mái nhà, để hạnh phúc không chỉ là khát vọng, mà là hiện thực sống động trong đời sống người dân Thủ đô.