Từ đầu tháng 12, tuyến đường Lê Lợi dài gần 1km bắt đầu được cải tạo. Các hạng mục tập trung vào chỉnh trang mặt đứng dãy nhà, khu nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 công trường Lam Sơn; đồng thời nâng cấp vỉa hè, dải phân cách giữa nhằm hoàn thiện cảnh quan đô thị.

Đáng chú ý, dãy nhà cổ xây dựng từ đầu thế kỷ 20 được sơn sửa, làm mới mặt tiền theo tông màu thống nhất, vừa giữ gìn kiến trúc thời Pháp vừa tạo diện mạo sáng sủa, đồng bộ cho toàn tuyến. Trải qua nhiều thăng trầm, khu nhà vẫn duy trì không khí kinh doanh nhộn nhịp, là điểm thu hút đông du khách khi đến TPHCM.

Bên trong các chung cư này vẫn kiên cố, hiện có hàng chục hộ dân sinh sống, kinh doanh; khu vực được xem là một trong những tuyến phố đắt đỏ bậc nhất TPHCM.

Công nhân sơn lại các bảng hiệu, tường nhà.

Song song đó, vỉa hè hai bên đường được lát đá granite; dải phân cách được ốp đá hiện đại.

Nhiều cây xanh, hoa lá được trồng thêm làm điểm nhấn. Một số đoạn đã hoàn tất, không gian thông thoáng, hiện đại hơn so với trước.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đường Lê Lợi là một trong những trục giao thông chính của khu vực trung tâm hiện hữu, thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, được xem là bộ mặt của thành phố.

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đường Lê Lợi ngày nay mang tên đại lộ Bonard, kéo dài từ giao lộ Pasteur đến đường Mac Mahon (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Thời kỳ này, Bonard dần trở thành trục kinh tế sầm uất, được xem là trung tâm thương mại của TPHCM. Năm 1955, tuyến đường được đổi tên thành Lê Lợi từ đó đến nay.

Sau nhiều năm vỉa hè bị rào chắn để phục vụ thi công ga ngầm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, đến năm 2022 mặt bằng được hoàn trả, giúp hoạt động kinh doanh dọc tuyến dần phục hồi. Bên dưới tuyến là ga Bến Thành và ga Nhà hát Thành phố, thu hút lượng lớn du khách; thành phố cũng trồng bổ sung cây xanh, tạo bóng mát, thuận tiện hơn cho người đi bộ.