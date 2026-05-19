Theo chủ trương đã được phê duyệt, dự án nằm trong danh mục các công trình cần thu hồi đất của tỉnh, với tổng diện tích khoảng 181,12ha ha. Phần lớn diện tích thu hồi là đất nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, cùng với một phần đất công ích và các loại đất khác do địa phương quản lý.

Hiện nay, UBND xã Hưng Nguyên đã ban hành thông báo thu hồi đất tại các xóm Nam Kẻ Gai, Bắc Kẻ Gai, Hưng Thịnh, Phúc Điền và Thượng Khê (với khoảng 680 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án). Hội đồng BTGPMB dự án VSIP Nghệ An 3 đã tổ chức phát thông báo thu hồi đất, niêm yết công khai tại nhà văn hóa các xóm để các hộ dân được nắm bắt thông tin kịp thời và đảm bảo quyền lợi

UBND xã Hưng Nguyên thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án không có mặt tại địa phương vui lòng tới UBND xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trong giờ hành chính để nhận thông báo và thực hiện việc kê khai, điều tra, khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất, thống kê tài sản nhằm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Trong trường hợp các hộ dân không phối hợp hoặc không có mặt theo thông báo, việc kiểm đếm bắt buộc sẽ được tiến hành theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Hội đồng Giải phóng mặt bằng dự án cho biết đã và đang cùng người dân triển khai kiểm tra hiện trạng và lập hồ sơ bồi thường tại các khu vực bị ảnh hưởng tại xóm Nam Kẻ Gai, xóm Hưng Thịnh, xóm Thượng Khê; hoạt động kiểm đếm được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các hộ dân, nhằm đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định.

Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 3/2025, với tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm. Đây là dự án thứ ba trong hệ thống khu công nghiệp VSIP tại Nghệ An, tiếp nối thành công của các khu VSIP trước đó trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp.

Khu công nghiệp được quy hoạch trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, sở hữu vị trí thuận lợi khi kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và các tuyến logistics quan trọng. Dự án được định hướng thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, qua đó nâng cao giá trị sản xuất và giảm tác động môi trường.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2028, tiến tới xây dựng hạ tầng và đưa khu công nghiệp vào hoạt động trong những năm tiếp theo. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Việc triển khai VSIP Nghệ An 3 không chỉ mở rộng quỹ đất công nghiệp mà còn khẳng định sức hút của môi trường đầu tư tại địa phương, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.