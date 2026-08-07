Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực địa tại các trường: Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (tại Thanh Hóa), Dự bị Đại học TP.HCM (tại TP.HCM), Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương (tại Phú Phọ) và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (tại Thái Nguyên).

Bàn giao hạng mục thiết yếu công trình Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn trước ngày 31/8

Tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư chuyên ngành xây dựng và các nhà thầu cho biết, tiến độ thi công đang gặp một số khó khăn, do ảnh hưởng của biến động giá vật tư trên thị trường và nguồn nhân công địa phương thiếu ổn định.

Thứ trưởng Nông Thị Hà ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị thi công và yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại khu vực thi công.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với nhà trường - đơn vị thụ hưởng - để rà soát, đề xuất điều chỉnh công năng phù hợp; quyết tâm bàn giao các hạng mục thiết yếu trước ngày 31/8, nhằm phục vụ tốt nhất cho khai giảng năm học mới.

Tăng cường công nhân trên công trường Trường Dự bị Đại học TP.HCM

Tại Trường Dự bị Đại học TP.HCM, một số hạng mục xây dựng đang bị chậm tiến độ. Nguyên nhân do giá vật tư biến động, khan hiếm nhân lực chất lượng cao, cùng với việc có từ 5 - 6 nhà thầu cùng thi công trên một diện tích, dẫn đến sự chồng chéo.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà kiểm tra thực địa tiến độ xây dựng tại Trường Dự bị Đại học TP.HCM. Ảnh: Phước Sáng

Thứ trưởng Nông Thị Hà chia sẻ sâu sắc với các khó khăn, nhấn mạnh đây là dự án mang ý nghĩa chính trị quan trọng phục vụ con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và lưu học sinh Lào, Campuchia, tuyệt đối không đặt mục tiêu lợi nhuận thương mại.

Thứ trưởng chỉ đạo cần tăng cường lực lượng công nhân trực tiếp trên công trường lên 50 - 100 người và điều phối linh hoạt giữa các đơn vị.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành bù tiến độ chậm trước 31/8/2026; hoàn thành mặt kỹ thuật để bàn giao cho nhà trường trước ngày 20/10/2026; xử lý tồn tại kỹ thuật trong tháng 10 và hoàn tất thủ tục nghiệm thu trong tháng 11/2026.

Chú trọng cảnh quan là nơi học tập của hơn 1.000 học sinh DTTS Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các khối nhà lớp học, ký túc xá và hạ tầng kỹ thuật. Do nguồn cung vật tư biến động và thời tiết mưa bão bất lợi, một số hạng mục hạ tầng bị chậm 10 - 20 ngày.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các khối nhà lớp học, ký túc xá và hạ tầng kỹ thuật tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương. Ảnh: Tuấn Ninh

Dù vậy, các nhà thầu chấp nhận chịu trượt giá, cam kết tăng cường nhân lực để bảo đảm mốc bàn giao 31/8 theo yêu cầu của nhà trường. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành khẳng định sẽ kiên quyết thay thế các đơn vị thi công không bảo đảm năng lực.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nông Thị Hà biểu dương tinh thần trách nhiệm của các bên và yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn thi công, chú trọng cảnh quan kiến trúc, thẩm mỹ vì đây là nơi học tập của hơn 1.000 học sinh DTTS.

Phối cảnh tổng thể dự án Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương. Ảnh: BQLDA

Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh: "Các đơn vị phải phối hợp nhịp nhàng, tuân thủ đúng quy trình thủ tục hoàn công. Nhà trường thường xuyên cử đại diện phối hợp giám sát, kịp thời đề xuất điều chỉnh công năng sử dụng phù hợp thực tế giảng dạy và sinh hoạt".

Tranh thủ thi công xuyên đêm tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Kiểm tra tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Đoàn công tác ghi nhận nỗ lực vượt khó của các đơn vị thi công trong điều kiện mưa liên tục kéo dài.

hứ trưởng Nông Thị Hà ghi nhận nỗ lực vượt khó của các đơn vị thi công trong điều kiện mưa liên tục kéo dài tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Ảnh: Tuấn Ninh

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị đã tăng cường nhân công, tranh thủ thi công xuyên đêm ở các hạng mục trong nhà và hạ tầng điện. Công trình có đặc thù khó khăn do mặt bằng vừa thi công vừa phục vụ sinh hoạt, học tập nội trú của khoảng 3.000 học sinh.

Thứ trưởng Nông Thị Hà đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị. Ảnh: Tuấn Ninh

Thứ trưởng Nông Thị Hà chỉ đạo tập trung hoàn thiện bàn giao trước các hạng mục thiết yếu để nhà trường kịp chuẩn bị cho lễ khai giảng và đón học sinh nội trú.

Thứ trưởng lưu ý, dù gấp rút thời gian nhưng phải giữ vững tiêu chuẩn độ bền, thẩm mỹ, an toàn lao động và an ninh công trường.

Bên cạnh đó, khẩn trương thẩm định, phê duyệt các điều chỉnh phát sinh và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật.

Nhiều hạng mục đang gấp rút được hoàn thiện tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Ảnh: Tuấn Ninh

Các chuyến công tác kiểm tra thực địa tiến độ thi công các dự án đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất tại các trường chuyên biệt thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, do Thứ trưởng Nông Thị Hà đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại công trường, thể hiện quyết tâm hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất để các nhà trường sẵn sàng chào đón năm học mới 2026-2027.