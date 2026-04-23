Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 22/4, công tác Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn được triển khai đồng bộ, đúng phương án và tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Hoàng

Kết quả giai đoạn I, toàn tỉnh hoàn thành điều tra 100% cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, hoàn thành sớm 2 ngày so với yêu cầu của Trung ương.

Bước sang giai đoạn II, tính đến 13h ngày 22/4, các khối đơn vị đã kê khai đạt từ 60-77%, song vẫn còn một lượng đáng kể doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội, hiệp hội chưa hoàn thành.

Thứ trưởng Nông Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Hoàng

Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh, đặc biệt là việc hoàn thành sớm giai đoạn I, thay mặt đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điểu tra kinh tế năm 2026, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà nhấn mạnh, cuộc tổng điều tra lần này có ý nghĩa rất quan trọng sau khi xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cũng là dữ liệu quan trọng để giúp Trung ương quản lý, điều hành, hoạch định chính sách thời gian tới.

Do đó, Thứ trưởng Hà đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện để các điều tra viên có thể tập trung toàn lực trong giai đoạn nước rút của giai đoạn II, tỉnh phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bà Hà cũng lưu ý dữ liệu kinh tế luôn có sự biến động theo thời gian, do đó tỉnh cần cập nhật thường xuyên, rà soát, làm sạch dữ liệu, đảm bảo thông tin thu thập đầy đủ, chính xác, phản ánh đúng thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau khi làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của tỉnh Phú Thọ, đoàn công tác chia làm 2 đoàn đi kiểm tra thực tế tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Nông Thị Hà làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Ảnh: Đức Hoàng

Tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, xã Lâm Thao, ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty cho biết, doanh nghiệp thường xuyên sử dụng số liệu thống kê của các cơ quan nhà nước làm cơ sở giải trình với cơ quan thanh tra, kiểm toán và cổ đông.

Tuy nhiên, ông Tùng cũng kiến nghị các chỉ số công bố, đặc biệt là về lãi suất cần sát với thực tế hơn, bởi khoảng cách giữa số liệu chính thức và thực tế vay vốn của doanh nghiệp hiện nay khá lớn.

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, qua buổi làm việc, đoàn sẽ nghiên cứu để có phương thức công bố thông tin phù hợp hơn, đảm bảo tính tham khảo cao và hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp.

Đồng thời, Thứ trưởng Hà cũng xác nhận phiếu kê khai của Supe Lâm Thao đã cơ bản hoàn thành, hồ sơ có đính kèm báo cáo tài chính, các chỉ tiêu khớp với yêu cầu.