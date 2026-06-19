Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà tặng quà đại biểu Người có uy tín tỉnh Lào Cai

Người có uy tín là cầu nối đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ Người có uy tín đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh, Người có uy tín không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số mà còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhìn nhận về công tác dân tộc thời gian qua, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho rằng, các chính sách ngày càng đi vào thực chất, trúng hơn và đúng hơn với nhu cầu của đồng bào.

Tuy nhiên, để công tác dân tộc ngày càng hiệu quả, bên cạnh việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đội ngũ Người có uy tín cần tiếp tục đề xuất các giải pháp từ thực tiễn, giúp các cơ quan chức năng hoàn thiện chính sách phù hợp hơn với đời sống vùng đồng bào DTTS.

"Những ý kiến từ cơ sở là nguồn thông tin rất quan trọng để Đảng và Nhà nước xây dựng, điều chỉnh các chính sách dân tộc sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của đồng bào", Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng quà các đại biểu Người có uy tín tỉnh Lào Cai

Tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với vùng đồng bào DTTS

Thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang tham mưu Trung ương Đảng tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đồng thời đề xuất ban hành nghị quyết mới phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nông Thị Hà mong muốn, các địa phương và đội ngũ Người có uy tín tích cực tham gia đóng góp ý kiến từ thực tiễn để việc tổng kết đạt chất lượng, qua đó xây dựng các chính sách ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn đối với đồng bào DTTS.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Lào Cai chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Khẳng định quyết tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín tỉnh Lào Cai bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS; đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và xây dựng khối đoàn kết ở cơ sở.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nông Thị Hà gửi lời cảm ơn đội ngũ Người có uy tín đã luôn đồng hành cùng ngành công tác dân tộc, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với đồng bào, giúp các chương trình, chính sách dân tộc đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực.

Thứ trưởng Nông Thị Hà mong muốn, đội ngũ Người có uy tín Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian tới.