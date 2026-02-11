Ngày 11/2, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển ô tô chở rác có biển số bị che lấp.

Cụ thể, khoảng 13h30 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) đã phát hiện ô tô chở rác mang biển số 29C-371.XX có phần chữ, số bị che lấp.

Tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra.

CSGT lập biên bản xử phạt với tài xế xe rác để chất bẩn che lấp biển số. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển phương tiện là Nguyễn Văn C. (SN 1984, trú tại Hà Nội). Làm việc với CSGT, anh C. thừa nhận biển số bị bám bẩn lâu ngày nhưng chưa được vệ sinh.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế C. về hành vi điều khiển phương tiện có biển số bị che lấp. Với hành vi này, anh C. bị phạt 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cùng ngày, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua phản ánh của người dân về việc một tài xế ô tô dùng bao tải che kín biển số khi tham gia giao thông, Cục đã yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng xác minh, làm rõ.

Hình ảnh ô tô con có biển số bị bao tải che lấp ở Cao Bằng. Ảnh: CACC

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX đối với nữ tài xế có hành vi trên.

Đại diện Cục CSGT cho biết, hành vi che biển số xe vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.