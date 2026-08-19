Ngày 19/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 do có hành vi vi phạm quy định trong hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu.

Trước đó, chiều 21/7, tại phần thi phụ Người đẹp biển đảo diễn ra ở đặc khu Lý Sơn, đơn vị tổ chức bố trí một nhóm học sinh mặc đồng phục ngồi tại hàng ghế đầu khán đài và trực tiếp theo dõi phần trình diễn trang phục áo tắm.

Hình ảnh này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến phản ánh.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định ban tổ chức chưa bảo đảm việc phân luồng, bố trí và quản lý khán giả, dẫn đến nhiều trẻ em trực tiếp theo dõi nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi 60 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong thời hạn 6 tháng.

Trước đó, ngày 22/7, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một số thí sinh trình diễn áo tắm, trong khi hàng ghế đầu có nhiều học sinh mặc đồng phục theo dõi.

Sau khi sự việc gây chú ý, ban tổ chức cuộc thi đã gửi thư xin lỗi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cùng ban giám hiệu, học sinh các điểm trường tại đặc khu Lý Sơn.

Học sinh theo dõi phần trình diễn trang phục áo tắm tại phần thi phụ của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026. Ảnh: Cắt từ clip

Theo giải thích của ban tổ chức, chương trình trao 50 suất quà an sinh xã hội cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lý Sơn. Hoạt động này được bố trí vào thời gian nghỉ giải lao, tách biệt với các phần thi.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, bộ phận điều phối sân khấu đã chủ động đưa các em vào khu vực khán đài sớm hơn dự kiến. Việc này khiến học sinh ngồi tại hàng ghế đầu đúng thời điểm phần thi trang phục áo tắm đang diễn ra.

Ban tổ chức thừa nhận có sai sót trong khâu tổ chức và điều phối chương trình.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 do một doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM phối hợp với một số đơn vị ở Quảng Ngãi tổ chức. Vòng chung kết diễn ra tại Quảng Ngãi trong tháng 7, với 31 thí sinh tham gia.