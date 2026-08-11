Theo đó, khoảng 13h30 ngày 7/8, tại khu vực trước số nhà 14B và 28C Tập thể Nhà Dầu (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội), nhóm 4 du khách người nước ngoài (chưa xác định được nhân thân, quốc tịch) đứng gần đường sắt để quay clip khi tàu chạy qua.

Cô gái ngồi sát đường ray tàu hỏa để ghi hình. Ảnh chụp màn hình

Quá trình quay clip, một nữ du khách ngồi sát đường ray, sử dụng điện thoại để ghi hình. Khi đoàn tàu di chuyển qua, người này bị tàu va vào điện thoại, khiến chiếc điện thoại bị văng ra, hư hỏng. Rất may, vụ việc không gây thương tích về người.

Sau sự việc, do không bị thương nên nữ du khách rời khỏi hiện trường và không đến cơ quan công an trình báo.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nhân thân, quốc tịch của nữ du khách và các nội dung liên quan đến vụ việc.

Trong quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm việc với các hộ kinh doanh tại khu vực.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý đối với bà N.T.D. (SN 1963, chủ quán cà phê) về hành vi “Bán hàng hóa trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt”.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 4 tiếp tục phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chủ động nắm lịch tàu chạy, bố trí lực lượng duy trì, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường sắt qua địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhất là các hộ kinh doanh cà phê dọc tuyến.

Phòng CSGT đề nghị các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa, bàn ghế trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt; người dân và du khách tuyệt đối không đứng, ngồi, chụp ảnh, quay phim trong phạm vi đường ray và hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.