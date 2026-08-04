Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Thanh Xuân phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Nội dung này gây hoang mang trong dư luận, đồng thời xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức.

Ông N.N.T làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan công an, ông N.N.T. thừa nhận bản thân hoàn toàn không có quyền, lợi ích liên quan đến Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và cũng không phải cư dân phường Hồng Hà.

Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết từ trang thông tin xuyên tạc "L.K.T.C", ông N.N.T. đã tải hình ảnh, đăng lên nhóm "Cư dân phường Hồng Hà mới" kèm nội dung suy diễn, bịa đặt nhằm thể hiện bản thân.

Công an phường Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.N.T. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".