Chiều nay, Quốc hội thảo luận về báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và định hướng 2026-2030.

Phát biểu về lĩnh vực giáo dục, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Thái Nguyên) cho biết, chủ trương dân thụ hưởng trên các lĩnh vực, trong đó có giáo dục đang ngày càng được bảo đảm tốt hơn.

Cụ thể, đại biểu nêu Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với hàng loạt chính sách đột phá, vượt trội, mang tầm chiến lược; thực hiện việc miễn toàn bộ học phí từ bậc mầm non đến hết lớp 12 tại các cơ sở giáo dục công lập từ năm 2025 và cấp miễn phí sách giáo khoa...

Nặng ở khoản đóng góp cho chương trình học liên kết

Đại biểu nhìn nhận, Bộ GD-ĐT và ngành Giáo dục đã rất tâm huyết triển khai chủ trương cải cách giáo dục của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu ý kiến về 2 vấn đề. Đầu tiên, bà đề cập việc liên kết dạy học trong trường công.

Ghi nhận từ phía phụ huynh, bà cho biết học phí được Nhà nước miễn toàn bộ, ăn trưa cũng được Nhà nước hỗ trợ, song "chỉ nặng ở khoản đóng góp cho chương trình học liên kết".

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy

Thực tế, việc tổ chức chương trình học liên kết diễn ra tại nhiều địa phương. Các trường tổ chức ký hợp đồng liên kết với các công ty để dạy các môn bổ trợ như tiếng Anh nâng cao, tin học quốc tế, AI, kỹ năng sống...

Bà Thủy bày tỏ: "Việc cho con em học một số môn bổ trợ là nhu cầu thực của phụ huynh. Tuy nhiên, việc tổ chức quá dày đặc các chương trình học liên kết như báo chí phản ánh thời gian qua sẽ có nguy cơ chồng chéo về nội dung giảng dạy. Đặc biệt, chất lượng những môn bổ trợ này chưa có kiểm định, đánh giá".

Vấn đề bức xúc nhất mà nhiều phụ huynh phản ánh, đó là có những trường xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa, vì vậy bất đắc dĩ phụ huynh phải cho con tham gia. Nếu không đăng ký tham gia thì con sẽ phải tách ra để sinh hoạt riêng, khiến các cháu sẽ cảm thấy khác biệt với bạn bè và dễ nảy sinh tâm lý mặc cảm.

Dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu "không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ thu tiền" và yêu cầu phải rà soát để kiểm tra ngay việc Nhà nước miễn học phí cho các cháu nhưng nhà trường lại tổ chức nhiều việc khác để thu tiền nhiều hơn, trong đó có vấn đề học liên kết, đại biểu Nguyễn Thị Thủy kiến nghị phải nghiêm cấm việc xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa.

Bà cũng đề nghị Bộ GD-ĐT thanh tra, kiểm tra nghiêm những việc nêu trên. Nếu vẫn tiếp tục duy trì việc học liên kết này thì cần bảo đảm tính chất của trường công, đó là sự công khai minh bạch về tài chính và sự chia sẻ chi phí với các phụ huynh.

“Tránh việc danh nghĩa là trường công nhưng hoạt động lại như là tư và phụ huynh phải cõng một khoản chi phí rất lớn”, đại biểu phân tích.

Về lâu dài, đại biểu kiến nghị Bộ GD-ĐT cần nghiên cứu để có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng và điều phối giáo viên ở trong vùng, trong địa phương để có thể đáp ứng việc dạy các môn học này, tránh việc "muốn học đủ kiến thức thì phải liên kết học thêm".

Thấp thỏm không biết năm nay có thay đổi quy chế tuyển sinh đại học không

Vấn đề thứ hai được đại biểu nêu là việc thay đổi quy chế tuyển sinh đại học. Luật Giáo dục đại học yêu cầu có lộ trình phù hợp khi điều chỉnh việc tuyển sinh song phụ huynh, học sinh lại thấp thỏm khi mỗi một mùa thi đều có sự thay đổi quy chế.

“Việc thay đổi quy chế này thường diễn ra khi mùa thi cận kề”, đại biểu dẫn chứng mùa thi năm 2025, Bộ ban hành quy chế vào ngày 19/3, mùa thi năm nay, Bộ ban hành vào ngày 15/2 và có hiệu lực ngay tại thời điểm ký ban hành, tức là chỉ còn cách ngày thi khoảng độ hơn 3 tháng.

Bà Thủy chia sẻ, với học sinh, chỉ riêng việc tập trung học kiến thức để vượt qua kỳ thi 2 trong 1, đỗ được vào ngưỡng cửa đại học mơ ước đã là một áp lực rất lớn. Tuy nhiên, trong mấy năm qua còn phải "thấp thỏm" không biết năm nay quy chế tuyển sinh đại học có thay đổi hay không. Điều này tác động không nhỏ tới sự chủ động chuẩn bị cho kỳ thi của phụ huynh và học sinh.

"Nhiều cháu thậm chí còn phải có kế hoạch ôn tập từ năm lớp 10", bà Thủy phát biểu.

Tuy nhiên, đại biểu cũng nhấn mạnh, lĩnh vực giáo dục không giống như một dự án xây dựng, xong là chuyển giao, mà cải cách giáo dục là một quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện. Đại biểu rất mong Bộ GD-ĐT nghiên cứu thời điểm có hiệu lực phù hợp đối với những vấn đề lớn để cho phụ huynh và học sinh có sự chuẩn bị.

Đại biểu cho rằng, Bộ hoàn toàn có thể ban hành quy chế năm 2025 sớm hơn vì chương trình phổ thông mới đã được thực hiện từ năm 2018.