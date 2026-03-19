Học phí tăng theo khung quy định

Theo Nghị định 238/2025 về cơ chế thu và quản lý học phí, các trường đại học công lập được phép điều chỉnh học phí hằng năm nhưng phải nằm trong khung trần quy định.

Cụ thể, với các trường chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, học phí tối đa năm học 2026-2027 dao động từ 17,9 đến 35 triệu đồng/năm (tính theo 10 tháng). Trong đó, các ngành khoa học giáo dục, đào tạo giáo viên, nghệ thuật, kinh doanh - quản lý và pháp luật áp dụng mức thấp nhất 17,9 triệu đồng/năm; cao nhất là khối ngành y dược với 35 triệu đồng/năm.

Từ năm học 2027-2028, trần học phí sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của người dân, song không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ năm trước.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, học phí tối đa được phép thu bằng 2 lần trần, tương đương khoảng 35,8 đến 70 triệu đồng/năm. Với các trường tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư, mức học phí có thể lên tới 2,5 lần mức trần, tức khoảng 44,75 đến 87,5 triệu đồng/năm.

Riêng các chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng trong nước hoặc quốc tế, cơ sở đào tạo được quyền tự quyết định mức học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và chi phí đào tạo, đồng thời phải công khai với người học và xã hội.

Theo lộ trình này, học phí tại các trường chưa tự chủ dự kiến tăng từ 1,2 đến 4 triệu đồng mỗi năm. Với các trường tự chủ chi thường xuyên, mức tăng dao động từ 4 đến 8 triệu đồng/năm, còn các trường tự chủ toàn diện có thể tăng từ 5 đến 10 triệu đồng/năm, tùy từng nhóm ngành và chương trình đào tạo.

Nhiều trường tăng mạnh học phí, có nơi tới 25 triệu đồng/năm

Trên thực tế, nhiều trường đại học đã công bố mức học phí năm học mới với biên độ tăng đáng kể, thậm chí có ngành tăng tới hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến áp dụng mức học phí từ 41 đến 81 triệu đồng/năm trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 41,8-55,2 triệu đồng của năm 2025. Đáng chú ý, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất là 81 triệu đồng/năm, đồng thời ghi nhận mức tăng lớn nhất, khoảng 25,8 triệu đồng, tương đương gần 47%.

Các ngành Dược học và Y học cổ truyền dự kiến thu 68 triệu đồng/năm, các ngành còn lại khoảng 47 triệu đồng/năm, tăng từ 12 đến 23%. Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh học phí theo lộ trình tối đa 10% mỗi năm đối với các khóa tiếp theo.

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, học phí năm 2026 dao động từ 35,8 đến 73,5 triệu đồng/năm tùy chương trình đào tạo. Cụ thể, chương trình tiếng Việt ở mức 35,8 triệu đồng/năm; chương trình Co-op tiếng Anh bán phần khoảng 55 triệu đồng/năm; còn chương trình tiếng Anh toàn phần lên tới 73,5 triệu đồng/năm. So với năm học trước, học phí năm học này tăng từ 4,3 đến 8,5 triệu đồng/năm. Theo lộ trình dự kiến, mức học phí này có thể tăng lên 39,5-83 triệu đồng/năm vào năm 2027 và 44,5-93,5 triệu đồng/năm vào năm 2028.

Trường ĐH Sài Gòn công bố học phí theo toàn khóa đào tạo. Theo đó, các ngành đào tạo giáo viên có mức khoảng 84 triệu đồng/khóa, ngành quản lý giáo dục khoảng 102 triệu đồng/khóa. Phần lớn các ngành còn lại dao động từ 122 đến 165 triệu đồng/khóa. Với các chương trình chất lượng cao, học phí cao hơn, từ khoảng 158 đến hơn 212 triệu đồng/khóa. So với năm trước, học phí các ngành đào tạo giáo viên tăng khoảng 11-15 triệu đồng/khóa, trong khi các chương trình chất lượng cao tăng từ 13 đến khoảng 20 triệu đồng/khóa.

Trong khi đó, Trường ĐH Y Dược TPHCM chưa công bố học phí năm 2026. Tuy nhiên, theo mức thu năm 2025, ngành Răng - Hàm - Mặt có học phí cao nhất với 84,7 triệu đồng/năm; tiếp đến là ngành Y khoa 82,2 triệu đồng/năm và Dược học 60,5 triệu đồng/năm. Các ngành như Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Hóa dược có mức khoảng 50 triệu đồng/năm. Nhóm ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Y tế công cộng cùng mức khoảng 46 triệu đồng/năm, trong khi ngành Công tác xã hội thấp nhất, khoảng 30 triệu đồng/năm.