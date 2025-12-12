Theo dữ liệu The Korea Herald thu thập được từ Sở Giáo dục Seoul vào đầu tuần, 38 trường tiểu học tư của thành phố đã nhận 29.488 hồ sơ đăng ký cho năm học 2026, gấp hơn tám lần 3.614 chỉ tiêu tuyển sinh.

Do phụ huynh được nộp tối đa ba hồ sơ, số học sinh đăng ký thực tế có thể thấp hơn con số thống kê. Trước khi áp dụng giới hạn này, tỷ lệ cạnh tranh từng lên đến 12,6 hồ sơ cho một suất, khiến đa phần học sinh không có chỗ học.

Học phí tại các trường tiểu học tư thục trung bình hơn 12 triệu won (hơn 200 triệu đồng) mỗi năm, trong khi trường công ở Seoul hầu như miễn phí. Tuy vậy, nhiều phụ huynh cho rằng mức phí này là hợp lý vì họ nhận được cả lợi ích về giáo dục lẫn chăm sóc trẻ sau giờ học.

Các trường tư thường có chương trình ngoại khóa phong phú hơn trường công, từ học nhạc cụ, trượt băng, golf đến ngoại ngữ và cưỡi ngựa.

Phụ huynh nói rằng những hoạt động này giúp con họ được giám sát an toàn đến 4-5 giờ chiều, khoảng thời gian đặc biệt quan trọng với các gia đình có cha mẹ đều đi làm.

Ngược lại, phần lớn trường công tan học từ 13h30 đến 15h - học sinh nhỏ tuổi thường về sớm hơn, khiến phụ huynh phải tự xoay xở việc trông trẻ buổi chiều. Một số gia đình gửi con đến các trung tâm tư nhân có xe đưa đón, nhưng chi phí cao và việc sắp xếp cũng phức tạp.

Học sinh tham gia một hoạt động ngoài trời tại một trường tiểu học ở Seoul. Ảnh: Newsis

Những vấn đề này xuất hiện thường xuyên trên các diễn đàn phụ huynh.

“Ông bà nội ngoại đều không thể trông bé ban ngày. Cả hai vợ chồng tôi đều đi làm. Liệu gửi con vào trường tiểu học tư có tốt hơn không?” một phụ huynh đặt câu hỏi trên DSchool, cộng đồng trực tuyến dành cho cha mẹ tại Hàn Quốc.

“Mới đầu tôi nghe nói học phí trường tư đắt hơn cả một số trường đại học, nên cũng phân vân. Nhưng sau đó tôi nghĩ gửi con học trường tư còn tốt hơn là phải cho con đến nhiều trung tâm sau giờ học”, một phụ huynh họ Kim có con gái đang học trường tiểu học tư, chia sẻ.

Một số phụ huynh cho rằng đội ngũ giáo viên và chương trình học ở trường tư có chất lượng cao hơn.

“Có một giáo viên ở trường con tôi vừa nghỉ để trở thành giáo sư đại học”, một phụ huynh tự hào viết trên mạng.

Một trường tư ở quận Seongbuk, Seoul, quảng bá chương trình “trải nghiệm tiếng Anh toàn diện”, với mỗi lớp học đều có một giáo viên tiếng Anh bản ngữ và thường xuyên tổ chức các hoạt động như trò chơi và tranh biện bằng tiếng Anh.

Sự ưa chuộng trường tiểu học tư càng mạnh hơn trong đại dịch COVID-19, khi nhiều phụ huynh nhận xét trường công gặp khó khăn trong việc duy trì chất lượng dạy học trực tuyến.

Tỷ lệ cạnh tranh từ mức 2,1/1 của năm học 2020 đã tăng lên hơn 12/1 vào năm 2023, khiến thành phố phải áp dụng giới hạn ba đơn đăng ký mỗi học sinh từ năm sau đó.

Lim Sung-ho, Chủ tịch Jongno Hagwon, nói với truyền thông địa phương rằng sự chuyển dịch này phản ánh thay đổi về nhân khẩu học.

“Trước đây, trường tiểu học tư được xem là nơi dành riêng cho con em gia đình giàu có, nhưng giờ đây rất nhiều hộ gia đình trung lưu có cả hai vợ chồng đi làm cũng đăng ký. Phụ huynh muốn con được học tốt, đồng thời trường tư giúp họ giải bài toán chăm sóc trẻ sau giờ học”, ông nói.

Sở Giáo dục Seoul cho biết hiện thành phố đã triển khai chương trình chăm sóc sau giờ học cho học sinh lớp 1 và lớp 2. Ngoài ra, kế hoạch từ năm 2026 sẽ bổ sung chính sách mới nhằm giảm nhu cầu đổ xô vào trường tư.

“Chúng tôi dự kiến hỗ trợ 500.000 won (gần 9 triệu đồng) mỗi học sinh một năm cho các hoạt động sau giờ học, bắt đầu từ tháng 3 tới và áp dụng trước cho học sinh lớp 3”, một quan chức Sở Giáo dục Seoul nói. Cơ quan này cũng cho biết sẽ xây dựng thêm các “chương trình độc đáo” để học sinh có thể tham gia sau giờ học.

“Các trường tiểu học công lập ở Seoul vốn đã rất tốt. Chúng tôi tin nhu cầu vào trường công sẽ tăng lên”, bà nói thêm.