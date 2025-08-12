Căn cứ Nghị định số 152/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.

Ngày 7/8, Văn phòng Chủ tịch nước có tờ trình đề nghị Thủ tướng xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động để vinh danh những đóng góp to lớn của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt với cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời giai đoạn 1969-1976.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Hoàng Hà

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” nêu trên.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Thị Châu Sa) sinh ngày 26 /5/1927, quê quán theo đơn vị hành chính cũ ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nơi thường trú số 68B, Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Bà là cử nhân Văn khoa, tốt nghiệp Đại học Hà Nội (trước 1954 học tại Trường Lycée Sisowath - Campuchia, sau đó du học tại Pháp).

Trong giai đoạn 1969-1976, bà là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam; Bộ trưởng Ngoại giao, phụ trách toàn diện công tác đối ngoại, đối thoại quốc tế, vận động dư luận, đấu tranh ngoại giao. Bà cũng lãnh đạo trực tiếp các hoạt động tuyên truyền, đối ngoại nhân dân và xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế với hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế tiến bộ.

Cuộc đàm phán 4 bên tại Paris là một cuộc đấu tranh quyết liệt trên mặt trận ngoại giao, đòi hỏi rất nhiều về bản lĩnh, vừa kiên quyết về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, về trí tuệ và sáng tạo. Không phải ngẫu nhiên mà bà Nguyễn Thị Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử làm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng Lâm thời tại Hội nghị Paris.

Cùng với ông Lê Đức Thọ, Cố vấn đặc biệt của đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, ông Xuân Thủy, một chính khách chính trị kiêm nhà thơ, nhà báo, có khả năng quy tụ được sự đồng tình của bạn bè và dư luận quốc tế, bà Nguyễn Thị Bình - đại diện cho phụ nữ miền Nam anh hùng, bất khuất, với trí thông minh, thái độ chân thành, mềm mỏng, cởi mở và thân thiện đã gây được sự chú ý, tranh thủ được thiện cảm của dư luận thế giới, đã tạo thành bộ ba thương lượng có đủ khả năng đưa cuộc đàm phán Paris đến thắng lợi.

Trong cuộc đàm phán gay go kéo dài, bà Nguyễn Thị Bình cùng với Bộ trưởng Xuân Thủy nắm vững đường lối và phương châm của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, vận dụng sách lược ngoại giao lớn "tuy hai mà một, tuy một mà hai", nắm vững thực tế tiền tuyến miền Nam, luôn đứng vững trên thế tiến công áp đảo đối phương về đạo lý và pháp lý, vững vàng, sắc sảo, góp phần thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của ngoại giao và đàm phán là phối hợp và hỗ trợ chiến trường, kiềm chế địch, bảo đảm chiến trường càng đánh càng mạnh, càng được thế giới đồng tình.

Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời, đại diện cho nhân dân miền Nam chiến đấu, bà Nguyễn Thị Bình rất tích cực vận động chính giới, giới trí thức, báo chí Pháp và phương Tây ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam.

Bà đã đi thăm nhiều nước ở khắp các châu lục, dự nhiều cuộc mít tinh tập hợp lực lượng, biểu tình, diễu hành ở Việt Nam; qua đó, đưa cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân miền Nam Việt Nam đến với thế giới, kéo thế giới đến với Việt Nam, góp phần tăng cường và mở rộng mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân miền Nam...

Bà từng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Tự do hạng nhất của Lào.