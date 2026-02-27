Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có sáu bị can khác, gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT)…

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế - bị can Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: ANTĐ

Hai bị can bị đề nghị truy tố về hai tội danh gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” là Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý, điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố một bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng). Bị can này từng bị tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Kết luận điều tra, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công hai dự án (xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), dù không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép thuê tư vấn nước ngoài, nhưng Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký tờ trình để trình Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài thực hiện lập hai dự án và phê duyệt kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc hai dự án được phê duyệt, Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Văn Sinh hoàn thiện, hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu trái quy định pháp luật. Từ đó, liên danh VK Studio – Viện TTB thực hiện các gói thầu tương ứng và phối hợp với Đào Xuân Sinh hoàn thiện, hợp thức hóa hồ sơ chỉ định các gói thầu liên quan.

Hành vi của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị can liên quan đã gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 70,2 tỷ đồng.

(Theo An ninh thủ đô)