Chiều 15/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin về tiến độ điều tra những sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C03 cho biết, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C03. Ảnh: Đình Hiếu

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của các bị can gây thất thoát hơn 760 tỷ đồng. C03 đang đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu hồi tài sản và sớm kết luận điều tra.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 528/KL-TTCP về thanh tra dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam (cũ).

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đến Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với bộ trưởng, thứ trưởng được phân công phụ trách 2 dự án theo từng thời kỳ liên quan đến các vi phạm, sai phạm nêu trong kết luận.

Theo Thanh tra Chính phủ, số tiền thiệt hại và lãng phí tại hai dự án này lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Trọng Tùng

Đầu tháng 6, Bộ Công an đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 5 bị can cùng tội danh nêu trên.

Các bị can này gồm: Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dinh dưỡng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban Quản lý dự án Kinh tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế; Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế.

Đến ngày 29/9, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung 2 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố là 7 người. Các bị can bị khởi tố với 3 tội danh là Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Về các hành vi cụ thể xác định sai phạm, cơ quan điều tra nêu các sai phạm gồm trong thuê tư vấn nước ngoài phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu gây lãng phí. Lãng phí này gây thiệt hại cho nhà nước 80 tỷ đồng.