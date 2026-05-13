Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can: Nguyễn Công Minh, sinh ngày 10/10/1972 tại Hà Tĩnh

Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

Số CCCD: 042072016973 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an cấp ngày 25/3/2022

Nơi thường trú: Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.