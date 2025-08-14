Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Theo Fox News, luật sư của bà Trump là Alejandro Brito đã gửi thư cho Hunter Biden cũng như luật sư của ông này là Abbe Lowell hôm 6/8 để yêu cầu con trai cựu Tổng thống Biden ngay lập tức rút lại những tuyên bố "sai sự thật, phỉ báng, hạ thấp và kích động" do ông đưa ra về Đệ nhất phu nhân Mỹ trong cuộc phỏng vấn đầu tháng này của chương trình "Kênh 5 với Andrew Callaghan" trên YouTube.

Luật sư Brito cho biết, nếu ông Hunter không thực hiện những điều trên cũng như không xin lỗi trước 17h ngày 7/8, bà Trump sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các hành động pháp lý để bù đắp thiệt hại về tài chính và danh tiếng do ông Hunter gây ra, gồm cả việc đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại 1 tỷ USD.

Trong cuộc phỏng vấn có nhan đề "Hunter Biden trở lại", con trai cựu Tổng thống Biden tuyên bố: "Jeffrey Epstein đã giới thiệu bà Melania cho ông Trump và đó là cách mà tổng thống và đệ nhất phu nhân gặp nhau".

Theo luật sư Brito, những tuyên bố "sai sự thật, bôi nhọ, phỉ báng và kích động" trên đã được lan truyền rộng rãi trên nhiều phương tiện kỹ thuật số. "Thực vậy, đoạn video phỏng vấn đã được hàng loạt hãng tin, nhà báo, các nhà bình luận chính trị có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội tái đăng tải, làm lan truyền những tuyên bố đó tới hàng chục triệu người trên toàn thế giới. Hậu quả của việc đó là gây thiệt hại nặng nề về tài chính và danh tiếng cho bà Trump", ông Brito nói.

Ông Brito tuyên bố, nguồn gốc cho những tuyên bố sai sự thật của ông Hunter là Michael Wolff, người đã đăng những lời lẽ dối trá trong bài viết "Melania Trump liên quan nhiều tới vụ bê bố Epstein" trên tờ Daily Beast.