Chia sẻ với VietNamNet, chị Võ Ngọc Quỳnh, trú tại khóm 21, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau cho biết, gia đình chị vừa trải qua hai ngày thấp thỏm, lo âu sau khi chiếc Toyota Camry bất ngờ bị lấy mất ngay trước nhà.

Theo lời kể của chị Quỳnh, chiếc Toyota Camry mang BKS 69A-046.74, màu xanh đen, đời 2000, đã gắn bó với gia đình nhiều năm.

Bình thường, xe luôn được gia đình chị Quỳnh đưa vào đỗ trong sân. Tuy nhiên, chiều 25/9, gia đình có tiệc, nhiều xe máy của khách đỗ kín sân nên chiếc Camry phải đỗ tạm ngoài đường. Người nhà chị dùng xe đi mua đồ, rồi lu bu, bận rộn việc tiếp khách nên quên cả khóa cửa ô tô, đồng thời để luôn chìa khóa trên xe và cuối cùng, quên cả cất xe vào sân khi tiệc tan.

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Sự sơ suất nhỏ ấy đã tạo cơ hội cho kẻ gian. Sáng hôm sau, vợ chồng chị ngủ dậy, mở cửa mới hốt hoảng thấy “sân nhà trống không". Chiếc xe đỗ quên ngoài đường từ chiều qua, nay đã “bốc hơi”.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, lúc 3h25 sáng 26/9, một người đàn ông lạ xuất hiện tại khu vực, đi lại dòm ngó, mở cửa chiếc Camry, nổ máy, không bật đèn và lái xe đi mất. Trước đó, người này còn thử mở cửa chiếc Kia Morning đỗ trong sân nhưng không được.

Gia đình chị Quỳnh lập tức trình báo Công an phường Tân Thành, đồng thời đăng tải hình ảnh cùng thông tin nhận dạng chiếc xe lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Chiếc xe Toyota Camry được người chủ đỗ tạm ngoài lề đường rồi bỏ quên cả đêm, cửa không khóa, chìa để ở trong xe. Ảnh: NVCC

Hàng ngày, gia đình chị Võ Ngọc Quỳnh đỗ chiếc Toyota Camry ở trong sân nhà. Ảnh: NVCC

May mắn, cuộc tìm kiếm chiếc xe không kéo dài quá lâu. Theo chị Quỳnh, nhờ tin báo từ người dân và sự truy vết nhanh chóng của lực lượng công an, chiếc xe vừa được tìm thấy ở địa bàn TP.HCM và kẻ trộm cũng đã bị công an bắt giữ. Sáng 28/9, gia đình chị đã được cơ quan công an bàn giao chiếc xe tại TP.HCM.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra.

Chị Quỳnh cho biết thêm, trước đây xe thuộc sở hữu của một lãnh đạo ngân hàng, sau đó được thanh lý và gia đình mua lại. Dù đã hơn 20 năm tuổi, xe vẫn vận hành rất tốt nên được gia đình sử dụng thường xuyên và "quý xe". Chị rất vui khi chiếc xe được tìm thấy, đồng thời gửi lời cảm ơn lực lượng công an và cộng đồng đã chia sẻ thông tin, hỗ trợ gia đình trong quá trình tìm kiếm.

Sự việc cũng để lại cho gia đình chị Quỳnh một bài học khó quên. Dù ô tô chỉ đỗ ngay trước cửa nhà và ở khu vực vốn quen thuộc, chủ xe vẫn không nên chủ quan để chìa khóa và cả giấy tờ bên trong phương tiện.

Khảo sát một số trang mua bán ô tô cũ cuối tháng 9/2026 cho thấy, Toyota Camry đời 2000 được rao bán với giá phổ biến từ khoảng 65-70 triệu đồng. Một số xe có tình trạng tốt hơn được người bán chào giá trên 100 triệu đồng. Tại Việt Nam, không ít vụ trộm ô tô đã xảy ra. Kẻ gian có thể rã xác bán phụ tùng; lấy số khung, số máy để phù phép thành xe hợp lệ nhưng ở dạng "xác chồng xác"...

Theo Toyota Việt Nam, công nghệ bảo vệ xe trên các mẫu Camry đời mới đã khác rất xa chiếc Camry đời 2000 trong câu chuyện trên. Xe hiện đại được trang bị chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, chức năng khóa cửa từ xa, hệ thống báo động và hệ thống mã hóa khóa động cơ và chống trộm. Tại một số thị trường nước ngoài, xe còn có tính năng định vị kết nối qua điện thoại với người dùng.

Tuy nhiên, các công nghệ chống trộm không thể thay thế sự cẩn trọng của người sử dụng. Nếu chìa khóa hợp lệ bị để lại trong xe và người lạ có thể tiếp cận, họ vẫn có khả năng mở khóa, khởi động và lái xe đi như chính chủ xe.

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