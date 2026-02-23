Vụ trộm xe Hyundai Grand i10 biển kiểm soát 98A-750.81 xảy ra từ đêm 8/2 tại khu dân cư Thành Xương Giang, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh (trước đây thuộc TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đến nay đã trôi qua 15 ngày, để lại nhiều dấu vết di chuyển công khai một cách "khó hiểu".

Xe thuộc sở hữu của chị Thân Thị Thu Soan, cư dân trú tại địa bàn này. Cập nhật thông tin tới PV VietNamNet, chủ xe cho biết, 19h12 ngày 22/2, chiếc xe đi qua trạm thu phí Xuân Mai - Hòa Bình thuộc tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Đây là mốc di chuyển mới nhất được hệ thống thu phí không dừng (ETC) ghi nhận, cho thấy phương tiện đã quay trở lại khu vực phía Bắc và rời Hà Nội theo hướng Tây.

Trước đó, chuỗi dữ liệu thu phí giao thông cho thấy chiếc xe sau khi bị lấy trộm tại Bắc Ninh đã di chuyển đường dài từ Bắc vào Trung trên trục cao tốc Bắc - Nam. Mốc giao dịch liền kề trước khi quay ra Hà Nội - Hòa Bình là trạm thu phí Hoàng Mai (Nghệ An) nằm trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vào tối 17/2.

Chiếc Hyundai Grand i10 biển kiểm soát 98A-750.81 của chị Thân Thị Thu Soan bị mất trộm lúc 22h30 ngày 8/2/2026 đến nay chưa tìm lại được. Ảnh: NVCC

Sau mốc này, phương tiện không phát sinh thêm giao dịch trong nhiều ngày, trước khi bất ngờ xuất hiện trở lại tại trạm thu phí Xuân Mai - Hòa Bình tối 22/2 rồi tiếp tục “mất hút”.

Như VietNamNet đã phản ánh, chiếc xe bị lấy trộm ngay trước cửa nhà vào khoảng 22h30 ngày 8/2, khi chủ xe là chị Thân Thị Thu Soan sơ suất để quên chìa khóa trên ghế phụ và không khóa cửa. Sáng 9/2, gia đình chị Soan phát hiện mất xe, trích xuất camera an ninh thì thấy một thanh niên cao to, mặc áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít đã tiếp cận chiếc xe, nhanh chóng mở cửa vào trong xe và lái xe rời đi. Ngay sau đó, chị Soan đã trình báo Công an phường Bắc Giang.

Trong hơn 10 ngày sau đó, tài khoản VETC của chị Soan liên tục phát sinh giao dịch tại nhiều trạm thu phí trên các tuyến cao tốc. Những mốc này cho thấy xe vẫn được sử dụng công khai như ban đầu di chuyển quanh Hà Nội, nhiều lần vào tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ; sau đó rời Hà Nội theo hướng Xuân Mai - Hòa Bình, vào Nghệ An, đi đến Quảng Trị rồi quay lại Nghệ An và trở ra Hà Nội để đi Hòa Bình.

Theo tổng hợp từ các mốc giao dịch trên, chiếc Hyundai Grand i10 đã đi qua hoặc tiếp cận các trạm thu phí trên cao tốc khoảng 10 lượt kể từ khi bị lấy trộm, trong đó có những lượt không hoàn tất giao dịch do tài khoản không đủ tiền.

Cũng theo chị Soan, đêm giao thừa, rạng sáng mùng 1 Tết (17/2), theo chia sẻ từ cộng đồng, có người giống hình dáng tên trộm lái chiếc xe đột nhập vào một cửa hàng bán điện thoại và một cửa hàng bảo vệ thực vật tại số 499, phố Lê Đại Hành, phường Sông Trí, Hà Tĩnh.

“Chúng tôi rất mong lực lượng công an sớm điều tra và giúp chúng tôi tìm lại được chiếc xe sớm nhất có thể”, chị Thân Thị Thu Soan bày tỏ.

Chị Soan cũng chia sẻ thông tin lên mạng xã hội với mong muốn nhờ cộng đồng người dùng xe có thể hỗ trợ truy vết kẻ gian lấy trộm xe, giúp chị sớm lấy lại chiếc xế cưng của mình.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, hệ thống thu phí không dừng (ETC) hiện nay chỉ ghi nhận dữ liệu tại thời điểm phương tiện đi qua trạm để phục vụ thu phí và đối soát giao dịch. Mỗi lượt xe qua trạm sẽ được lưu các thông tin gồm: biển số xe, thời gian (đến từng giây), tên trạm, số tiền bị trừ và hình ảnh phương tiện tại làn thu phí.

Nếu phương tiện không đi qua trạm thu phí hoặc rẽ sang các tuyến đường khác, hệ thống sẽ không phát sinh thêm dữ liệu.

Về trang bị, chiếc Hyundai Grand i10 bị lấy trộm là phiên bản sedan cao cấp màu trắng, đăng ký ngày 28/12/2023. Tại thời điểm mua mới, xe có giá niêm yết 455 triệu đồng. Mẫu xe này không được trang bị sẵn hệ thống định vị GPS chống trộm, mà chỉ có các tính năng chống trộm cơ bản khi xe bị xâm nhập trái phép. Chủ xe cũng không lắp thêm thiết bị định vị trên xe.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý, điều tra theo quy định.

