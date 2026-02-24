Liên quan vụ chiếc Hyundai Grand i10 gắn biển kiểm soát 98A-750.81 bị lấy trộm tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), nhiều lần được ghi nhận đi qua các trạm thu phí trên cao tốc, ông Vũ Tiến Công, Trưởng Phòng Quản lý vận hành, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC đã lý giải với VietNamNet về khả năng lưu vết của hệ thống đối với xe cộ đi qua.

Theo đó, ông Vũ Tiến Công cho biết, hiện nay ngoài VETC còn có nhiều nhà đầu tư BOT khác trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống thu phí tại các trạm. Mỗi đơn vị BOT sẽ đầu tư, lắp đặt và trực tiếp quản lý hệ thống camera tại trạm, nhưng đều phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo ông Công, hệ thống giám sát tại trạm thu phí thông thường gồm ba nhóm camera chính. Thứ nhất là camera toàn cảnh khu vực trạm, có góc quan sát rộng, dùng để giám sát tổng thể hoạt động và theo dõi lưu lượng phương tiện từ xa. Thứ hai là camera nhận diện, chụp biển số xe, ghi nhận hình ảnh biển kiểm soát để đối chiếu, xác thực với thẻ ETag được dán trên phương tiện trong quá trình thu phí không dừng. Thứ ba là camera tại từng làn thu phí, ghi lại hình ảnh cận cảnh phương tiện khi ra vào làn, phục vụ công tác kiểm soát, đối soát giao dịch và các yêu cầu nghiệp vụ khác.

"Dữ liệu hình ảnh tại trạm được lưu trữ theo quy định, tùy từng loại hệ thống và hạ tầng, thời gian lưu trữ có thể từ 1 đến 5 năm", ông Công cho hay.

"Riêng dữ liệu giao dịch thu phí không dừng do VETC quản lý, thông tin khách hàng được bảo mật và chỉ được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Trường hợp cần trích xuất dữ liệu camera để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị quản lý trạm BOT liên quan", ông Vũ Tiến Công nói.

Như vậy, có thể hiểu, hệ thống thu phí không dừng tại Việt Nam không phải là công cụ định vị phương tiện. Dữ liệu thu phí chỉ phản ánh việc một chiếc xe đã đi qua trạm nào, vào thời điểm nào, chứ không theo dõi được hành trình liên tục và không xác định được vị trí hiện tại của xe sau khi rời trạm. Khi phương tiện rẽ khỏi cao tốc, di chuyển trên quốc lộ hoặc đường địa phương, hệ thống sẽ không phát sinh thêm dấu vết mới.

Trong vụ việc cụ thể, như VietNamNet đã phản ánh, chiếc Hyundai Grand i10 mang biển kiểm soát 98A-750.81 bị lấy trộm khi đỗ ngay trước cửa nhà từ đêm 8/2 tại khu dân cư Thành Xương Giang, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh (trước đây thuộc TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Sự việc đến nay đã trôi qua 15 ngày, xe đi qua các tuyến cao tốc trên trục cao tốc Bắc - Nam để lại nhiều dấu vết di chuyển công khai một cách "khó hiểu".

Chủ xe - chị Thân Thị Thu Soan cho biết, theo ghi nhận từ các giao dịch phát sinh tại các trạm thu phí cao tốc, xe di chuyển từ Bắc Ninh đến địa bàn Hà Nội, đi qua trạm thu phí Xuân Mai – Hòa Bình, vào Nghệ An, Quảng Trị rồi quay trở lại Nghệ An, sau đó, tiếp tục quay ra phía Bắc và được ghi nhận lần gần nhất tại trạm thu phí Xuân Mai – Hòa Bình tối 22/2. Sau mốc này, chiếc xe chưa để lại thêm dấu vết nào trong hệ thống thu phí.

Chị Soan nói: "Chúng tôi rất mong lực lượng công an sớm điều tra và giúp chúng tôi tìm lại được chiếc xe sớm nhất có thể”.

Chị Soan cũng đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội với mong muốn nhờ cộng đồng người dùng xe có thể hỗ trợ truy vết kẻ gian lấy trộm xe, giúp chị sớm lấy lại chiếc xế cưng của mình.

Ở nhiều quốc gia như Mỹ, Anh hay Hàn Quốc, dữ liệu từ trạm thu phí trên cao tốc thường được kết hợp với hệ thống camera giao thông và cơ sở dữ liệu xe mất trộm của cảnh sát. Khi phương tiện nằm trong diện truy tìm đi qua khu vực có camera, hệ thống có thể phát cảnh báo để hỗ trợ truy vết. Tuy vậy, ngay cả ở các nước này, trạm thu phí cũng chỉ là một mắt xích trong mạng lưới giám sát, còn việc phát hiện và chặn bắt vẫn phụ thuộc vào mức độ tích hợp dữ liệu và khả năng phản ứng của lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý, điều tra theo quy định.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ ý kiến về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!