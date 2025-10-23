Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự thảo luật bổ sung quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm kể từ 1 trong 3 thời điểm:

Phương án phá sản tổ chức tín dụng được phê duyệt hoặc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản xác nhận chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi.

NHNN có văn bản đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi tổ chức tín dụng có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Chi trả để đảm bảo an toàn hệ thống, trật tự an toàn xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày tờ trình dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi. Ảnh: Quốc hội

Việc bổ sung thời điểm chi trả bảo hiểm tiền gửi nhằm để xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định, khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, trong trường hợp đặc biệt, Thống đốc NHNN quyết định hạn mức chi trả tối đa bằng toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp thực hiện phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Về phí bảo hiểm tiền gửi, dự thảo luật giao Thống đốc NHNN quy định mức phí này. Với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, dự thảo luật bổ sung quy định về tạm hoãn nộp tiền nợ phí bảo hiểm tiền gửi phát sinh trước thời điểm đặt vào kiểm soát đặc biệt.

Chính phủ cho rằng, quy định này sẽ tạo cơ sở để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chưa phải thực hiện ngay việc nộp phí nộp thiếu, nộp chậm và khoản tiền chậm nộp (nếu có).

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành với dự thảo luật về phí bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị việc quy định mức phí phải được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ủy ban cũng đề nghị làm rõ việc thu phí để bù đắp thâm hụt quỹ dự phòng nghiệp vụ chỉ được thực hiện trong các trường hợp đặc biệt, có ảnh hưởng đến hệ thống, hạn chế trường hợp tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải vay đặc biệt từ NHNN.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Với chính sách tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được tạm hoãn nộp phí bảo hiểm tiền gửi, theo cơ quan thẩm tra, chính sách này phải có trong phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bảo đảm tính tổng thể khi xem xét phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ thời hạn tổ chức tín dụng được tạm hoãn nộp phí bảo hiểm tiền gửi; phương án xử lý trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không thể hoàn trả đầy đủ khoản tiền được tạm hoãn theo phương án cơ cấu lại.

Về hạn mức trả tiền bảo hiểm, Ủy ban cho rằng, việc Thống đốc NHNN quy định hạn mức trong từng thời kỳ là phù hợp.

Cơ quan thẩm tra lưu ý, cần có quy định hướng dẫn cụ thể về các nguyên tắc điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm phù hợp với thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Cần quy định cụ thể căn cứ xác định “trường hợp đặc biệt” chi trả vượt hạn mức, nghiên cứu quy trình phê duyệt minh bạch với sự tham gia của các cơ quan có liên quan như NHNN, Bộ Tài chính…