Chiều 5/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đề cập câu chuyện mang tính thời sự rất cao là thời gian qua, việc kinh doanh vàng và kim cương diễn biến phức tạp. Theo ông, đây là vấn đề lớn và cần bàn luận thêm.

Qua các vụ việc của PNJ hay những cơ sở kinh doanh kim cương khác, đại biểu Trịnh Xuân An đề xuất đưa kinh doanh kim cương vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Thậm chí, ông cho rằng loại hình kinh doanh này phải áp dụng điều kiện chặt chẽ hơn.

Đại biểu Trịnh Xuân An. Ảnh: QH

Trong dự thảo hiện đã quy định kinh doanh vàng (trừ vàng trang sức, mỹ nghệ) là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tinh thần chung khi góp ý vào việc sửa luật này được ông An nhấn mạnh là tạo môi trường kinh doanh cởi mở, thúc đẩy phát triển nhưng việc cắt giảm phải đi vào thực chất và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) cũng cho rằng việc sửa đổi không nên được nhìn nhận đơn thuần dưới góc độ cắt giảm số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà quan trọng hơn là cơ cấu lại danh mục này trên cơ sở mức độ rủi ro và yêu cầu bảo vệ lợi ích công cộng.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu cần bổ sung điều kiện đầu tư kinh doanh với một số mô hình mới, phát sinh nhiều rủi ro nhưng chưa được điều chỉnh đầy đủ. Ông Huy phân tích vừa qua, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài liên quan đến mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Rất nhiều khách hàng tập trung khiếu kiện tại trụ sở doanh nghiệp, nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo dưới danh nghĩa bán gói nghỉ dưỡng đã bị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố điều tra.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy. Ảnh: QH

Theo ông Huy, đây không còn là những tranh chấp dân sự riêng lẻ mà đã trở thành vấn đề ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Điểm đáng lo ngại nhất của mô hình này không nằm ở việc cung cấp dịch vụ du lịch mà ở cơ chế huy động một lượng tiền rất lớn của người dân thông qua việc bán trước quyền sử dụng dịch vụ.

“Trong thời hạn từ 10-30 năm, doanh nghiệp có thể thu từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho mỗi hợp đồng, trong khi việc quản lý, sử dụng nguồn tiền này hiện chưa chịu bất kỳ cơ chế kiểm soát chuyên biệt nào. Khi doanh nghiệp mất khả năng thực hiện cam kết hoặc chấm dứt hợp đồng, rủi ro hầu như được chuyển toàn bộ sang phía người tiêu dùng”, đại biểu phân tích.

Ông góp ý cần xác định tên ngành nghề theo bản chất của hoạt động cung cấp quyền lưu trú dài hạn trên cơ sở thanh toán trước thay vì chỉ dựa trên tên thương mại của sản phẩm. Cách tiếp cận này sẽ bảo đảm tính pháp lý, hạn chế tình trạng doanh nghiệp thay đổi tên gọi hoặc hình thức giao dịch để né tránh sự điều tra của pháp luật.

Khi hoạt động này được xác định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Chính phủ sẽ có cơ sở pháp lý để quy định các điều kiện quản lý phù hợp như cơ chế bảo đảm nghĩa vụ tài chính đối với khoản tiền khách hàng đã thanh toán trước, nghĩa vụ công khai thông tin, hợp đồng mẫu, quyền hủy bỏ hợp đồng trong thời gian cân nhắc và các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng khác.

Kiểm soát để N2O không bị tuồn ra ngoài cho mục đích giải trí

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: QH

Góp ý vào đề xuất cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cho biết phần lớn nội dung có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, nhưng quy định cấm kinh doanh khí N2O và một số nội dung chuyển tiếp có hiệu lực ngay từ ngày luật được ký ban hành.

Bà Nga bày tỏ sự đồng tình cao với yêu cầu xử lý khẩn trương việc lạm dụng khí N2O. Tuy nhiên, bà nhìn nhận nếu quy định cấm có hiệu lực ngay mà chưa có hướng dẫn các nội dung liên quan - như nhận diện hành vi vi phạm, xác định mục đích sử dụng, trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng, xử lý hàng hóa tồn kho, việc phối hợp giữa công an, quản lý thị trường, y tế, công thương - thì dễ phát sinh lúng túng và áp dụng không thống nhất.

Nữ đại biểu đề nghị cần chuẩn bị đồng thời văn bản hướng dẫn về khí N2O, làm rõ phạm vi cấm, các trường hợp sử dụng hợp pháp được loại trừ, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, trách nhiệm của người bán và người mua...

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: QH

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (Đồng Nai) cũng cho rằng việc cấm kinh doanh N2O cho mục đích giải trí là hết sức cần thiết.

"Dù không phải chất ma túy nhưng khí này là chất hướng thần, nếu lạm dụng, sử dụng nhiều thì cũng không khác gì chất ma túy", đại biểu đưa quan điểm và dẫn số liệu thống kê bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 149 ca ngộ độc khí cười.

Ông đề nghị nghiên cứu cơ chế kiểm soát để N2O từ mục đích y tế không bị tuồn ra ngoài cho mục đích giải trí.