Tại phiên họp, trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, việc thành lập 2 thành phố đã bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý.

Bắc Ninh có vị trí nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, thuộc vùng Thủ đô, là đầu mối giao thông quan trọng với đầy đủ các hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa quốc gia, kết nối thuận lợi với sân bay Nội Bài và cảng biển Hải Phòng, đặc biệt là sân bay quốc tế Gia Bình đang được xây dựng.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình. Ảnh: QH

Trong năm 2025, tỉnh Bắc Ninh có quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%; thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước, thu ngân sách đạt trên 123,6 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, Chính phủ đề xuất thành lập 12 phường trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Các xã này có kinh tế - xã hội phát triển và đô thị hóa nhanh trong thời gian qua, có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, đang trở thành các trung tâm phát triển cấp xã có vai trò thúc đẩy phát triển đến các khu vực của tỉnh Bắc Ninh.

Với Quảng Ninh, tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước, là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có đường biên giới cả trên bộ và trên biển với Trung Quốc - thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của Việt Nam và là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế sầm uất...

Một góc của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Hà

Tỉnh có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cả về đường bộ, đường hàng không và đường biển. Trong những năm qua, tỉnh liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP cao, nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Năm 2025, tỉnh đã đóng góp vào quy mô GRDP cả nước là 2,87% và vùng đồng bằng sông Hồng là 9,4%; đóng góp vào tăng trưởng của cả nước là 4,1% và của vùng đồng bằng sông Hồng là 11,3%. Toàn tỉnh có 247 dự án FDI còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt 17,05 tỷ USD...

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có 6.231,27km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh (sau khi thành lập 12 phường). Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có 4.713,75km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã gồm 54 xã và 45 phường.

Về thời điểm có hiệu lực của các dự thảo Nghị quyết, Chính phủ đề nghị xác định thời điểm có hiệu lực của các Nghị quyết là từ ngày 1/9.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành trình Quốc hội thông qua 2 nghị quyết về việc thành lập Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh. Ảnh: QH

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng tán thành với đề xuất của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập TAND, VKSND thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trên cơ sở kế thừa TAND, VKSND tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu. Ảnh: QH

Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu. Ảnh: QH

Tại phiên họp, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau khi thành lập thành phố Bắc Ninh, thành phố Quảng Ninh.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành trình Quốc hội thông qua 2 nghị quyết về việc thành lập Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh ngay tại kỳ họp thường lệ thứ nhất (dự kiến ngày 6/8).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thông qua về mặt nguyên tắc việc thành lập TAND, VKSND thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.