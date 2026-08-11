Sáng 11/8, thảo luận tại Quốc hội về dự thảo Luật Phát triển đô thị, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) cho rằng để thành phố phát triển thì hệ thống giao thông cũng cần phát triển, hiện nay thành phố còn gặp các bài toán khó về ùn tắc, tai nạn giao thông, nơi đỗ xe trong đô thị.

Đại biểu nhìn nhận muốn giải được các bài toán trên cần áp dụng đồng thời nhiều kiến thức, nhiều phương pháp, định lý, giải bài toán khó về giao thông đô thị hiện nay cũng cần áp dụng đồng thời nhiều phương pháp, nguyên tắc mới, mô hình tổ chức giao thông hiệu quả từ các nước tiên tiến.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung một nội dung về giao thông, đó là: Thí điểm các phương pháp, nguyên tắc, mô hình tổ chức giao thông giải quyết các vấn đề giao thông đô thị; áp dụng trực tiếp các quy định trong công ước giao thông đường bộ 1968 mà Việt Nam là thành viên.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh mang theo hình minh họa lên nghị trường để diễn giải cho đề xuất

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất thành phố cho tổ chức thí điểm nơi dừng xe máy để gọi điện thoại, nơi shipper dừng để giao hàng dọc các tuyến đường, điều này sẽ giúp giảm va chạm giao thông khi hiện nay rất nhiều người vừa lái vừa gọi điện thoại, hay shipper phải lấn chiếm lòng lề đường để giao hàng gây kẹt xe.

Về phát triển giáo dục, đào tạo, dự thảo luật quy định thẩm quyền của UBND TP được bổ sung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông... Đồng tình với nội dung này, tuy nhiên ông Cảnh cho rằng, với thời gian hạn chế, các cháu học sinh còn cần thời gian vui chơi thì thành phố sẽ chọn bổ sung chương trình giáo dục như thế nào, ở những môn nào: Toán, tin học hay ngoại ngữ; lịch sử, văn học hay đạo đức - giáo dục công dân.

Ông phân tích, nội dung bổ sung vào chương trình giáo dục cũng sẽ tác động không nhỏ đến học sinh nên cũng phải cần lấy ý kiến rộng rãi, cần được thẩm định và cần có người chịu trách nhiệm về chất lượng của nội dung bổ sung.

Vì vậy, ông đề nghị cơ quan soạn thảo quan tâm đến quy trình đánh giá chất lượng chương trình giáo dục bổ sung trong dự thảo luật.

"Có một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là trẻ em không biết tự chào khi khách đến nhà. Một lời chào tưởng chừng đơn giản, nhưng không thực hiện đúng lúc sẽ bị xem là thiếu lễ phép. Hiện tượng này cần được nhìn nhận nghiêm túc. Có nguyên nhân được nêu ra là do cha mẹ, do thầy cô không dạy các cháu.

Tôi đọc 5 cuốn sách Đạo đức của tiểu học thì không thấy có nội dung này. Trong sách Đạo đức 1 năm 1993, tại bài 13 có dạy nội dung Lễ phép chào hỏi người lớn gồm: Chào bạn của thầy cô, chào ông bà, cha mẹ, chào khách đến nhà.

Vì vậy tôi đề nghị thành phố cho thí điểm đưa nội dung dạy trẻ biết chào người lớn vào nội dung chương trình giáo dục bổ sung của lớp 1. Thầy cô và cha mẹ phối hợp uốn nắn trẻ để học đi đôi với hành. Nếu việc này giúp trẻ em lễ phép hơn khi gặp người lớn thì Bộ GD-ĐT có thể cập nhật nội dung này vào sách đạo đức 1 hiện hành", ông Cảnh đề nghị.

Đề xuất đầu số cấp cứu ngắn, dễ nhớ

Đại biểu Lê Thị Hoài Chung (Nghệ An) nêu thực tiễn tại các đô thị với nhiều vấn đề như quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, thiếu không gian công cộng và sự chênh lệch trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Với tư cách là một bác sĩ từ thực tiễn công tác, đại biểu nhấn mạnh dự thảo không chỉ tiếp cận y tế như một lộ trình an sinh mà cần xác định y tế là một cấu phần tất yếu của hạ tầng đô thị và là điều kiện quan trọng để đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân.

Đại biểu Lê Thị Hoài Chung

Theo nữ đại biểu, quy hoạch đô thị phải đảm bảo người dân được tiếp cận y tế công bằng, thuận tiện, kịp thời và có chất lượng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; đồng thời tăng cường năng lực y tế dự phòng, cấp cứu ngoại viện, phòng, chống dịch bệnh, ứng phó thảm họa và các tình huống y tế khẩn cấp.

Về quy hoạch của thành phố, đại biểu Lê Thị Hoài Chung đề nghị bổ sung yêu cầu quy hoạch và phân bố mạng lưới cơ sở y tế phù hợp với quy mô, mật độ và sự phân bố dân cư, tốc độ đô thị hóa, đặc điểm địa bàn và nhu cầu chăm sóc của người dân.

Đặc biệt, đại biểu đề nghị cần quy hoạch đồng bộ mạng lưới cấp cứu ngoại viện, các điểm cấp cứu, phương tiện vận chuyển cấp cứu và hệ thống điều phối cấp cứu thông minh, gắn với quy hoạch giao thông đô thị. Bà Chung đề xuất nghiên cứu xây dựng một đầu số cấp cứu ngắn, dễ nhớ. Khi người dân gọi, hệ thống có thể xác định vị trí, lựa chọn điểm cấp cứu và phương tiện gần nhất, điều phối theo thời gian thực, tương tự nguyên lý của một hệ thống gọi xe công nghệ.

“Đây không chỉ là vấn đề ứng dụng công nghệ, mà là vấn đề quy hoạch và tổ chức hạ tầng đô thị để cứu người”, bà Chung nhấn mạnh.

Theo đại biểu, trong cấp cứu đột quỵ, nhồi máu cơ tim, chấn thương nặng hay vận chuyển mô, tạng, mỗi phút đều có giá trị.

Thực tế tại các đô thị lớn, ngay cả khi xe cấp cứu đã bật còi và đèn ưu tiên, ùn tắc giao thông vẫn có thể làm mất “thời gian vàng” của người bệnh.